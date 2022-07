Für die Top-Grafikkarte RTX 3080 zahlt ihr so wenig wie noch nie – Doch viele Gamer verzichten jetzt lieber

Erst waren die Grafikkarten viel zu teuer und jetzt überbieten sich die Verkäufer mit besten Angeboten. Vielen Gamern schmeckt das nicht sonderlich. So hatte etwa ein User auf reddit erklärt, dass man die RTX 3080 mittlerweile zur unverbindlichen Preisempfehlung kaufen könne. Darauf antwortet ein anderer User, was vermutlich viele denken:

So berichtet etwa PCGamer , dass Nvidia bei vielen Top-Grafikkarten die Preise reduziert. Im Schnitt sprechen wir von 100 US-Dollar pro Grafikkarte. Das sind aktuell Preise unter der normalen Preisempfehlung. Für die RTX 3090 Ti zahlt ihr sogar anstatt 1999 US-Dollar nur noch 1499 US-Dollar, was immerhin eine Preissenkung von 500 US-Dollar entspricht.

Für aktuelle Grafikkarten zahlt ihr so wenig wie seit Jahren nicht mehr. Doch viele wollen jetzt keine GPU mehr kaufen, obwohl sie gerade so günstig sind. Denn viele wollen lieber auf die nächste Generation warten.

