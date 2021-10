Top Gaming-Maus von Roccat aktuell günstig wie nie bei Amazon & Saturn

Roccat liefert mit der Kone Aimo Remastered eine großartige Maus ab: Sie hat eine tolle Ergonomie und liegt griffig in der Hand. Sie fühlt sich außerdem hochwertig an und verschmutzt dank des Materials nicht.

Der hauseigene “Owl-Eye 16K”-Sensor bietet dabei eine hohe Auflösung von bis zu 16.000 dpi, die sich in 50er-Schritten anpassen lässt, ebenso wie die Abtastrate von 1.000 Hertz in 250er-Schritten.

