Neue Technik von Nvidia ermöglicht es euch, ein Nickerchen in Zoom-Meetings zu halten, ohne aufzufliegen

Was brauche ich dafür? Wer Nvidia Broadcast oder das neue „Maxine Eye Contact“-Feature nutzen will, der braucht zwingend eine Nvidia-Grafikkarte mit Tensor-Cores. Das sind die KI-Recheneinheiten. Die Mindestvoraussetzung von Nvivida ist daher mindestens eine GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX oder eine ähnliche Grafikkarte. AMD-Grafikkarten oder ältere Nvidia-GPUs können daher nicht davon profitieren.

Das könnte in Zukunft bedeuten, dass ihr in einem Video von eurem Lieblingsstreamer die ganze Zeit über angeschaut werdet – auch wenn dieser gerade seinen Text abliest oder auf seinen Monitor blickt. Auf diese Weise wirkt das Video dann viel direkter. Denn Blickkontakt strahlt Vertrauens- und Glaubwürdigkeit aus.

Nvidia hat jetzt eine neue Funktion für seine Software „Broadcast“ vorgestellt. Nvidia nennt das Feature „Maxine Eye Contact.“ Dank dieses Features hat euer Gegenüber in Calls oder Video-Konferenzen immer das Gefühl, dass ihr eurem Gesprächspartner direkt in die Augen blickt – auch dann, wenn ihr gerade ganz andere Dinge anschaut. Wie gut das funktioniert, zeigen bereits erste Tests.

Wer in einer Videokonferenz sitzt, der weiß, wie schwer es ist, Augenkontakt mit seinem Gesprächspartner zu halten. Denn sobald man Texte abliest oder auf das Display schaut, wo die Gesichter der anderen zu sehen sind, blickt man nicht mehr direkt in die Kamera. Und sofort geht der Blickkontakt verloren.

