Superstart zu der Black Friday Woche: Gaming-Monitor bei Amazon im Preisfall

Dieser Gaming-Monitor hat beachtliche Eigenschaften, die sich für eine Anschaffung lohnen. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Dank seiner WQHD-Auflösung taucht ihr tief ins Geschehen ein. Obendrein werden eure Spiele durch eine Bildwiederholungsrate von 144Hz und 1ms Reaktionszeit umso schärfer und genauer wiedergegeben. Spart jetzt 32% und bezahlt nur 189€ statt 279€.

Darum lohnt sich dieser Gaming-Monitor

Dieser Bildschirm verfügt über ein VA-Panel, das für euch eine hohe Bildqualität und lebendige Farben liefert. Mit einer WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln werden eure Spiele scharf wiedergegeben. Nach heutigem Stand ist die QHD-Auflösung der beste Kompromiss zwischen Leistung und einer rasanten Reaktionsgeschwindigkeit. Deshalb kommen actionreiche Shooter hierbei für euch nicht nur hübscher als bei einer FHD-Auflösung zur Geltung, sondern ihr spart auch FPS ein, die in 4K noch mehr sinken würden. Genießt Actionspiele wie Rainbow Six Siege oder Devil May Cry auf eurem System.

Mit AMD FreeSync Premium wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert. Tearing und Ruckeln sind somit weitestgehend Geschichte. Dies ist besonders bei Online-Matches wie League of Legends oder Valorant von Bedeutung. Da könnte nur ein störender Moment jeden Vorteil versauen.

Die Reaktionszeit von nur 1 ms (MPRT) sorgt dafür, dass Bewegungen auf dem Bildschirm schnell und präzise für euch dargestellt werden. In der Regel müsst ihr euch aber bis 4ms keine großen Sorgen machen. Es ist aber unbestreitbar, dass eine schnelle Reaktionszeit unabdingbar in Shooter-Spielen ist. Obendrein kommen die 144Hz bei besonders schnellen Werken positiv zur Geltung. Schnelle Bewegungen in Spielen wie God of War oder Elden Ring werden umso flüssiger dargestellt.

Er verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI und DisplayPort, um eine einfache Verbindung zu eurem PC oder eurer Konsole zu ermöglichen. Zudem bietet er ergonomische Funktionen wie Höhenverstellung und Neigung, um den optimalen Blickwinkel zu finden und eine bequeme Position während langer Gaming-Sessions zu gewährleisten.

