Suicide Squad: Kill the Justice League enttäuscht den Publisher: „Erwartungen nicht erfüllt“

Die Zukunft des Spiels dürfte damit wohl in der Schwebe hängen, auch wenn es diesbezüglich noch keine eindeutigen Aussagen gibt. Ob sich Suicide Squad: Kill the Justice League von diesem Tief noch einmal erholen kann, das darf aber durchaus als fraglich angesehen werden.

In diesem Jahr ist Suicide Squad, eines unserer Schlüssel-Releases für Videospiele im Jahr 2024, hinter unseren Erwartungen seit seiner Veröffentlichung früher im Quartal zurückgeblieben, sodass wir unser Videospiel-Geschäft für ein harten Jahr-zu-Jahr-Vergleich in Quartal 1 aufstellen.

Was wurde gesagt? Im Earnings Call von Warner Bros. Discovery wurde über Suicide Squad: Kill the Justice League gesprochen. Dabei hat das Spiel ganz offenbar nicht das erreicht, was man sich erhofft hatte. Denn es heißt (via Seeking Alpha ):

Doch ein Spiel, das ganz groß sein wollte, hat es am Ende dann doch nicht geschafft. Der Loot-Shooter „Suicide Squad: Kill the Justice League“ wollte mit einem interessanten Ansatz überzeugen und hat doch einen großen Teil der ohnehin schon kleinen Zuschauerschaft eingebüßt. Tatsächlich spricht man bei Warner Bros. Discovery davon, dass die „Erwartungen nicht erfüllt wurden“.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to