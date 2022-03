Geheimtipp verliert auf Steam über Nacht fast 70 % Bewertungen – Ist jetzt „äußerst negativ“

Ein Indie-Entwickler hat seine Patch Notes auf Steam für eine eher seltsame Propaganda genutzt. Zwischen Bug Fixes und Features findet sich eine politische Nachricht zu medizinischen Schutzmasken. Innerhalb weniger Stunden verliert das Spiel fast all seine guten Bewertungen.

Um welches Spiel geht’s? In Domina spielt ihr den Manager von Gladiatoren. Ihr bildet Kämpfer für verschiedene Disziplinen im alten Rom aus und lasst sie antreten, um Ruhm und die Gunst der Politiker zu erhalten. Dabeis etzt Domina auf einen charmanten Retro-Stil im Pixel-Look.

Entwickelt wird Domina vom Indie-Studio Dolphin Barn Incorporated. Die stellen immer wieder Unfug in ihren Patch Notes an. Ihr neuster „Streich“ hat jedoch für überragend negatives Feedback gesorgt.

Was hat Domina angestellt? In den Patch Notes zum Beta-Update v1.3.18 vom 9. März findet sich ein Hinweis zu den Masken. Diese müssen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in vielen Ländern der Welt nach wie vor getragen werden. Domina rät nun aber:

NEHMT DIE SCHEIß MASKEN AB – Das nächste Mal im Laden, versucht, einer Frau euer Gesicht zu zeigen. Seid selbstsicher, ohne Angst vor den LÜGEN – Ihr könntet eine Freundin finden. Frauen mögen Selbstsicherheit. Frauen mögen keine Kerle, die ihre Gesichter aus Angst verhüllen. Wovor habt ihr Angst? Flachgelegt zu werden? Werdet erwachsen.

Dieser Absatz in den Patch Notes hat für einen enormen Gegenwind gesorgt. Das Spiel, welches vorher noch über 84 % positive Reviews hatte, stürzte in der Nacht auf den 12. März auf gerade noch 16 % ab und die Tendenz sinkt. Die Bewertung ist von „sehr positiv“ auf „größtenteils negativ“ gefallen.

„Frauen mögen respektvolle Männer“

So reagieren die Spieler: In den negativen Bewertungen der letzten Zeit wird quasi ausschließlich auf die Aussage zu den Masken eingegangen. Die Spieler warnen davor, einen Entwickler zu unterstützen, der „Anti-Masken-Parolen in die Patch Notes schreibt“.

Selbst die bekannte, österreichische Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz meldet sich auf Twitter mit einer Gegenposition. Sie schreibt:

Ich gebe euer Spiel zurück. Kam nur her, um euch das zu sagen. Wisst ihr, was Frauen am meisten mögen? Kerle, die respektvoll sind und sich um andere Leute kümmern, besonders um verletzliche. Anderen in euren verdammten Patch Notes zu sagen, sie sollen die Masken während einer Pandemie abnehmen, ist widerlich. Verpisst euch.

Die Entwickler reagierten selbst auf Twitter und schreiben: „Nehmt sie niemals ab! Es ist gut! Es ist gut!“

Dolphin Barn hat schon früher fragwürdige Nachrichten in den Patch Notes versteckt. Im Mai 2021 etwa um schwache Männer, die keine Kartoffeln mehr anbauen können, um Sukkubus-Brüste und um Porno-Konsum. Damit eckten die Entwickler zwar immer wieder an, aber offenbar war das Augenzwinkern hier besser zu erkennen, die Bewertungen blieben gut. Nun ist wohl eine Grenze überschritten.

Domina hat seinen Geheimtipp-Status mit dieser Aktion erst einmal verspielt. Dabei hätte es vermutlich noch eine Weile erfolgreich bleiben können. Gerade Indie-Spiele erhalten auf Steam eigentlich immer eine gute Portion Vorschusslorbeeren und können die Spieler dort begeistern:

