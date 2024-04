Eine Spielerin kaufte gleich 4.000 Kopien von ihrem Lieblingsspiel – Doch keine einzige davon funktioniert

Mehr zu alten Spielen: Auch eine andere Frau kaufte sich ein Spiel ein Dutzend Mal. Aber das lag nicht an ihrer Liebe zu dem Spiel, sondern an einem anderen “Problem.” Der Enkel oder die Enkelin vermutet, dass die Großmutter nicht wusste, wie man den Savegame löscht:

Die lange Antwort ist, dass ich gerade dabei bin, ein Alan Wake 2-Fan-Video zu drehen, das von den Live-Action-Filmsequenzen von Alan Wake 2 inspiriert ist, und als ich das eBay-Angebot für 4.000 Alan Wake Download-Karten sah, hatte ich eine Vision für eine Szene im Kopf, in der eine absurde Menge dieser Karten verwendet wird. Wenn das fertig ist, werde ich wahrscheinlich eine Wand in meinem Zimmer mit den Karten bedecken, denn das klingt lustig. Außerdem liebe ich einfach Alan Wake.

Wie ging es weiter? Nachdem sie etwa 20 der Karten selbst ausprobiert hatte, musste sie feststellen, dass keine davon funktioniert. In ihrer Überraschung wendete sie sich an den Microsoft-Kundenservice. So hoffte sie, doch noch ihre Spiele aktivieren zu können. Doch der Kundenservice konnte der Spielerin leider nicht weiterhelfen und das hatte auch einen Grund:

Alan Wake ist mittlerweile ein Horror-Klassiker, der aus dem Jahr 2010 stammt. Das Spiel erschien erstmals im Mai 2010 in Europa für die Xbox 360 und 2 Jahre später, am 16. Februar 2012, auch für den Windows-PC.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to