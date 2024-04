Spieler kauft sich für 1.400 Euro eine Grafikkarte, sichert sie mit einer echten Pistole in seinem Gaming-PC

Ein Spieler zeigt auf Reddit, wie er seine neue Grafikkarte für 1.400 Euro davor schützt durchzuhängen. Statt dem Zubehör des Herstellers nutzt er lieber eine 40 Jahre alte Schusswaffe.

Auf Reddit hat es sich zu einem kleinen Trend entwickelt, möglichst originelle Grafikkartenstützen in seinem Gaming-PC zu verwenden. Das setzt allerdings voraus, dass die Grafikkarte überhaupt in den Rechner passt.

Die User greifen dafür oft auf alltägliche Gegenstände aus dem Haushalt zurück, die in Kombination mit ihrer Grafikkarte zu lustigen Bildern führen.

Ein Spieler treibt dies jetzt auf die Spitze. Er hat sich für eine kleine Schusswaffe entschieden, um seiner 1.400 Euro teuren Grafikkarte den benötigten sicheren Halt zu geben.

Schusswaffe im Gaming-PC wird zur Grafikkartenstütze

Was hat der Spieler gemacht? Der User deltarho präsentiert in einem Beitrag auf Reddit eine ungewöhnliche Methode, um seine neue Grafikkarte abzusichern. Er verzichtet hierbei bewusst auf die vom Hersteller beigelegte Stütze seiner 1.400 teuren MSI GeForce RTX 4080 SUPER.

Der Spieler nutzt lieber eine 40 Jahre alte Schusswaffe, die ursprünglich in Italien entwickelt wurde. Es handelt sich in dem Fall um ein nur in den USA hergestelltes Modell der Beretta 21A Bobcat. Die halbautomatische Taschenpistole dürfte so manchem Shooter-Spieler bekannt vorkommen.

Wieso eine Pistole als Stütze? deltarho sagt von sich, als Sammler hätte er mehrere Ausführungen dieser Waffe in seinem Besitz. Das verwendete Modell in seinem Gaming-PC sei aber nur ein Ausstellungsstück, das aufgrund der passenden Maße als originelle Stütze herhalten könne.

Ich habe festgestellt, dass meine Beretta 21A Bobcat die perfekte Höhe hat, um sie als provisorische Anti-Durchhang-Halterung zu verwenden. deltarho auf Reddit

In Nachrichten unter seinem Beitrag geht der Spieler weiter ins Detail. Als Fan der 80er Jahre fühlt er sich durch die Beretta an diese Zeit erinnert. Nachdem er preisgibt, Amerikaner zu sein, folgen Antworten, die das Klischee über Waffennutzung in den Vereinigten Staaten zum Ziel haben.

M78MEDIA bringt es mit seinem Kommentar auf den Punkt:

Die amerikanischste GPU-Unterstützungshalterung

Ein anderer Spieler ging sogar noch ein Stück weiter und hat den Beitrag als Inspiration genommen, um seine Grafikkarte ebenfalls mit einer Schusswaffe vor dem Durchhängen zu bewahren: „Ich klaue diese Idee, sobald ich von der Arbeit nach Hause komme!“ (Ru5tBeard via Reddit)

Die Nutzung einer Pistole als Stütze für eine Grafikkarte ist zugegebenermaßen sehr außergewöhnlich. Immerhin scheint diese Konstruktion stabil zu wirken, vorausgesetzt der Gaming-PC bleibt immer an Ort und Stelle. Weitaus weniger sicher sieht es in dem Fall aus, bei dem der User einen halben Bleistift verwendet hat: Gamer kauft sich für 500 $ eine Grafikkarte, um sie dann mit einem halben Bleistift für ein paar Cent abzusichern