Spieler will seine Mutter zum Gaming bringen, schreit sie in lustigem Party-Spiel an, fühlt sich jetzt mies deswegen

Eigentlich sollen Party-Spiele Spaß machen und lustig sein, doch ein Spieler schreit dabei sogar seine Mutter an.

Wieso fühlt sich der Spieler mies? Der Reddit-Nutzer TyMonstaz hat sich mit einem Post an das soziale Netzwerk gewandt, in dem er erklärt, er fühle sich wegen seines Verhaltens seiner Mutter gegenüber schlecht.

TyMonstaz erzählt in dem Reddit-Post, er spiele mit seiner Mutter sehr viel das Party-Spiel Overcooked und hat dabei jede Menge Spaß. Irgendwann habe er dann versucht, einen Clip von Overcooked 2 für seinen YouTube-Kanal aufzunehmen. Dabei sei ihm allerdings aufgefallen, dass er sich beim Spielen mit seiner Mutter sehr aufrege.

Immer wieder habe er seine Mutter aus voller Lunge angeschrieben, wenn sie einen kleinen Fehler in dem eigentlich lustigen Spiel machte. Jetzt fühlt sich TyMonstaz für das Verhalten gegenüber seiner Mutter schlecht und sagt: „Gott, ich fühle mich wie ein Arsch.“

Nutzer sagen, Spieler muss netter sein

Was sagt die Community zu dem Verhalten des Spielers? Ein Kommentar mit über 2.700 Upvotes von dem Reddit-Nutzer im_poirot empfiehlt, TyMonstaz solle seiner Mutter eine Umarmung geben und sich bei ihr zu entschuldigen. Dazu fügt der Nutzer an, dass die Mutter von TyMonstaz ihn sehr lieben muss, wenn sie weiterhin mit ihm Overcooked gespielt hat, während er wütend war (via Reddit).

Ein weiterer Nutzer ergänzt, dass die Mutter Interesse an dem Hobby des Posterstellers zeigt und sich mit ihm verbinden möchte. Das Verhalten von TYMonstaz zeige, dass er unreif sei, aber der Post deute jetzt an, dass er den ersten Schritt zum Erwachsen sein gemacht hat (via Reddit).

Insgesamt sind sich die Kommentare einig: TyMonstaz solle sich seiner Mutter gegenüber besser verhalten, muss netter sein (via Reddit).

Party-Spiel bringt Chaos in eure Küche

Was ist Overcooked für ein Spiel? Overcooked ist ein beliebtes Party-Spiel, dass ihr mit bis zu 4 Freunden auch im Couch-Koop zusammen spielen könnt. Dabei schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Köche und müsst unter massivem Zeitdruck unterschiedliche Gerichte herstellen und euren Kunden servieren.

Ihr lauft viel rum, schneidet Salat, kocht eine Suppe oder backt Pizza. Währenddessen bricht stückweise das Chaos in eurer Küche aus. Plötzlich stehen euch Hindernisse im Weg, Tiere klauen eure Zutaten oder die Küche brennt. Es kommt auch auf ein angebrachtes Maß an Koordination zwischen den Spielern an.

Den Ankündigungstrailer zu Overcooked 2 seht ihr hier:

Nach Ablauf des Zeitlimits gibt es eine Bewertung. Je nachdem, wie gut ihr euch als Küchenchef angestellt habt, erhaltet ihr mehr Sterne. Habt ihr genug Sterne gesammelt, könnt ihr weitere Level freischalten und euch in einer neuen Umgebung ins Küchen-Chaos stürzen.

