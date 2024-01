Spieler gewinnt bei Verlosung eine Grafikkarte, wird von Nvidia kontaktiert – Doch der Nutzer glaubt, das sei eh alles nur Betrug

Ein Gamer gewinnt bei einem Gewinnspiel, doch er traut der ganzen Sache nicht. Und dafür gibt es gute Gründe, nicht jeder Anfrage zu trauen.

Normalerweise freut man sich, wenn man bei einem Preisausschreiben oder einem Gewinnspiel erfolgreich ist. Doch ein Nutzer freute sich nicht über den vermeintlichen Gewinn. Denn der hielt es für möglichen Scam, als ihn Nvidia nach seiner Adresse fragte.

Gewinnspiele und Betrüger sehen sich teilweise sehr ähnlich

Was sagte der Nutzer? Der Nutzer erklärte auf reddit, dass ihn Nvidia direkt über Twitter/X kontaktiert habe. In der Nachricht will der offizielle Account von Nvidia, dass er seine Daten bestätigt. Dazu gehören…

Name

Alter

Land

und Kontakt-Email.

Doch so richtig trauen will er der Sache dann doch nicht. Er selbst erklärt misstrauisch:

Ich habe an dieser Verlosung teilgenommen, aber ich kann kaum glauben, dass ich aus Tausenden von Menschen ausgewählt wurde. Bevor ich etwas verrate, möchte ich sicherstellen, dass dies völlig offiziell ist.

Geringe Chancen auf Gewinn: Bei einem Gewinnspiel von Nvidia oder anderen bekannten Herstellern machen oft Millionen Nutzer mit. Immerhin gibt es oft die Chance, teure Hardware wie eine RTX 4080 umsonst zu gewinnen. Aus diesem Grund dürfte der Nutzer daher seine Zweifel an der Nachfrage durch den offiziellen Twitter-Account von Nvidia haben.

Betrüger tarnen sich gern als Gewinnspiel: Ob nun schlechte Werbeanzeigen oder seltsame E-Mails: Oftmals versprechen solche Anzeigen oder E-Mails große Gewinne, aber dafür müsse man seine Kontaktdaten und am besten noch seine Kontonummer angeben. Viele von euch dürften etwa das Gewinnspiel kennen, dass man ein neues iPhone gewonnen habe. Fast immer geht es um hochpreisige Produkte wie Handys, Spielekonsolen oder andere teure Hardware.

Dahinter verbergen sich Betrüger, die auf diese Weise versuchen, an eure Daten heranzukommen. Deswegen können auf reddit einige auch die Sorgen des Nutzers, der das alles für einen Betrug hält, durchaus nachvollziehen. Denn es ist eher selten, dass man bei einem stark frequentierten Gewinnspiel wirklich mal etwas gewinnt.

Ich habe meine Daten weitergegeben: Wer dort seine echten Daten eingibt, wird jedoch in vielen Fällen von Betrügern mit Anrufen schikaniert und bekommt tausende Spam-Mails. Solltet ihr tatsächlich Probleme mit solchen aggressiven Telefonnummern haben, dann wendet euch am besten direkt an die Bundesnetzagentur. Diese können solche Nummern direkt sperren lassen.

Solche Geschenkaktionen gibt es übrigens immer wieder. Eine der vielleicht schönsten Grafikkarten verschenkte Nvidia übrigens zu einem Spieljubiläum. Nvidia verloste die Karte gemeinsam mit dem Hersteller unter tausenden Spielern, doch wir in Deutschland hatten keine Chance, diese Grafikkarte zu erwerben:

Die wohl schönste RTX 3080 wird jetzt verschenkt, aber leider nicht bei uns