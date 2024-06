Spieler findet genialen Trick, um Kabel in seinem PC zu verstecken: Andere warnen ihn vor Feuergefahr

Ein Spieler zeigt sein verschönertes Gehäuse und hofft auf Anerkennung für seine tolle Idee. Doch sein Post geht nach hinten los. Denn viele warnen vor seiner Idee und finden das gar nicht lustig.

Ein Nutzer zeigt stolz seinen Computer: Er habe es nicht nur geschafft, die doofen Kabel zu verstecken, sondern gleichzeitig auch alle leeren Flächen in seinem PC auszufüllen. Auf seinem Bild auf reddit sieht man, dass der Nutzer im Sakura-Stil etwa die Hälfte des Gehäuses mit Blüten ausgefüllt hat.

Doch die Reaktion der Community auf den genialen Einfall des Spielers fällt sehr verhalten aus.

Feuergefahr und Staub durch Dekoration im Rechner?

Was ist die Kritik? So begeistert der Spieler auch von seinem Einfall ist, so überrascht zeigt er sich von der Reaktion durch andere Spieler. Den fallen nämlich konkret zwei Dinge ein, die sie an der Idee kritisieren:

Zum einen warnen einige Spieler vor einer möglichen Brandgefahr, die von dem Computer ausgehen könnte. Die Blüten würden die Wärme im Rechner isolieren.

Zum andere weisen weitere Nutzer daraufhin, dass diese Blüten den Staub anziehen werden. Und das hat dann weitere Probleme zur Folge.

In einem Fall, wo ein Gaming-PC ausbrannte, war eine der Ursachen wohl geschmolzenes Plastik, welches auf das Netzteil tropfte. In diesem Fall mit dem Blütenmeer im PC befürchten ebenfalls einige, dass die Blüten zu heiß werden könnten. Ein Spieler mutmaßt deswegen:

[Die Blüten sind ein] super Staubanzieher, der dann statische Elektrizität anziehen kann, die theoretisch die Hardware durch eine Entladung zerstören oder im schlimmsten Fall Feuer fangen kann, wodurch die Hardware zerstört wird.

Was war die Reaktion? Der Spieler hat die Kritik nicht auf sich sitzen lassen und hat in einem weiteren Thread auf reddit die Temperaturen seines Systems getestet. Das Ergebnis: In der Regel bleiben die Temperaturen laut Messungen zwischen 33 und 40 Grad.

In vielen Komponenten sind Sicherungen verbaut, die vor Problemen schützen

Sicherungen im Gaming-PC: In der Regel ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Computer von sich aus Feuer fangen kann. Denn in allen Komponenten sind Schutzmechanismen verbaut, die größere Probleme verhindern sollen. Bei einem plötzlichen Spannungsanstieg oder einer Spannungsspitze sollte euer Netzteil Schlimmeres verhindern. Achtet daher immer darauf, dass euer Netzteil mit drei wichtigen Sicherungen ausgestattet ist:

Kurzschluss-Schutz (Short curcuit protection, kurz SCP): Soll verhindern, dass bei einem Kurzschluss das Netzteil oder andere Komponenten beschädigt werden

Überlastschutz (Over power protection, kurz OPP): Wird das Netzteil stark belastet, soll das dazu führen, dass sich das Netzteil selbst abschaltet. Und genau das fehlte vermutlich in diesem Fall, wo der PC ausbrannte.

Überstrom- und Untertromschutz (Over/Under current protection, kurz U/OCP): Das soll das Netzteil und die Komponenten vor einem zu starken Spannungsabfall- oder Anstieg schützen.

Was ist mit Figuren und Deko im PC? Viele Spieler und auch Experten raten davon ab, zusätzliches Material in den Gaming-PC zu stecken. Dazu gehören insbesondere Gegenstände aus Plastik, die warm werden und dann schmelzen könnten. So schreiben etwa die Kollegen von proxymitejapon.com, dass Temperaturen von rund 30 Grad für Figuren und Co kein Problem seien. Doch bereits bei Temperaturen von über 40 Grad im Gehäuse besteht das Risiko, dass Figuren weich werden. Habt ihr keine gute Belüftung in eurem System, dann solltet ihr dringend davon absehen, Figuren oder andere Sachen in euren Gaming-PC zu stellen.

Wie hoch ist die Feuergefahr? Defekte Komponenten oder ein fehlerhaftes Netzteil können jedoch zu einem Brand führen, wenn Sicherungen nicht mehr funktionieren. So schmelzen bei Nvidias RTX 4090 immer wieder die Stromkabel und hier sehen einige eine potentielle Brandgefahr.

Viele Nutzer hoffen jetzt darauf, dass Nvidia bei seiner nächsten Generation von Grafikkarten (RTX 5000) wieder auf normale PCIe-Stromkabel setzt und den 12VHPWR-Anschluss wieder abschafft, der für so viele Probleme und Risiken sorgt.

Andere Leute zerstören ihre Grafikkarte selbst, weil sie nicht aufpassen und ihren Computer völlig alleine lassen: Die AMD-Grafikkarte eines Spielers stirbt, weil der seinen Gaming-PC 30 Minuten lang völlig alleine ließ