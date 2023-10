Spieler freuen sich noch mehr auf CoD MW3, weil sie jetzt wieder den Vorgänger spielen müssen

Nach der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 3 sind viele Spieler wieder zurück zu MW2 gekehrt. Ein Spieler stellt jetzt auf Reddit fest: Der Vorgänger stinkt in seinen Augen ziemlich ab.

Auf Reddit ziehen Spielerinnen und Spieler von Call of Duty aktuell einen Vergleich zwischen der Beta von Modern Warfare 3 und dem Vorgänger des letzten Jahres, Modern Warfare 2. So schreibt der Nutzer „Goldhawk_1“ dort: „Heiliger Strohsack, MW2 ist im Vergleich total schlecht.“

In den Kommentaren diskutiert die Community aktuell über die Vor- und Nachteile der beiden Shooter. Thematisiert werden dort unter anderem das Skillbased-Matchmaking, das Movement und die Geräusche im Spiel.

Was das Matchmaking betrifft: So könnte eure CoD-Lobby im realen Leben aussehen. Zumindest, wenn euer Squad aus Rappern, CoD-Ikonen und Basketballprofis bestehen würde:

„Der Hammer, kein Vergleich zu MW2“

Warum kann MW2 für den Spieler nicht mithalten? In seinem Beitrag vom 21. Oktober schreibt „Goldhawk_1“ in dem Subreddit von Modern Warfare 3, dass er den Vorgänger „so viel schlechter“ findet. Er wollte MW2 in der Zwischenzeit bis zum Release von MW3 spielen und sei froh, dass der Nachfolger bald erscheine.

Das schreibt er in dem Beitrag:

Die Regeneration der Lebenspunkte dauert [in MW2] eine Ewigkeit. Irgendwie weiß jeder sofort, wo du bist, vielleicht hat es mit den trampelnden Geräuschen der Stiefel aller zu tun, was lauter ist, als das verdammte Gunfire. Die Leute haben sich tatsächlich über die Treffer-Erkennung in der MW3-Beta beschwert, aber in jedem einzelnen Spiel von MW2 stirbst du in einem Schuss. Und du gibst etwa sechs Schüsse auf den Typen ab, der einen Schuss auf dich abgegeben hat, bevor er überhaupt wusste, dass du da warst. Im Vergleich dazu ist das einfach unglaublich. Die Qualität der Matches ist nicht einmal annähernd vergleichbar.

Das sagen andere Spieler dazu: In den Kommentaren diskutieren Spielerinnen und Spieler aktuell über die beiden Titel der Shooter-Reihe. Viele freuen sich auf den Release von MW3 und sind vorsichtig optimistisch. Andere kritisieren ein paar Aspekte, die ihnen während der Beta aufgefallen sind.

Wir haben ein paar Stimmen für euch zusammengefasst:

„oneonus“ meint: „Audio und Visuals in MW3 sind der Hammer, kein Vergleich zu MW2.“

„TSM-HabZ“ schreibt: „Ich mag beide aus verschiedenen Gründen, weil sie unterschiedliche Spiele sind.“

„PopticParticlezz“ meint: „Ich habe das Movement in MW3 mehr genossen.“ Darauf antwortet spideyjiri: „Ich habe es genossen, dass ich beim Schießen was sehen konnte.“

„MozM“ schreibt: „Das Einzige, was ich buchstäblich daran hasse, ist, wie lächerlich langweilig die Scharfschützengewehre aussehen. Ich hoffe, sie ändern ihre Designs sofort. Eine Sniper sollte nicht wie eine AK oder eine M4 aussehen.“

„mydibz“ schreibt: „Gesundheitsregeneration? „Lacht im Hardcore-Modus““

„nicideadpool“ kommentiert: „Wir werden es sehen, wenn die Flitterwochen vorbei sind.“

„Als würde man wieder in seine eigene Wohnung ziehen”

In einem anderen Beitrag auf Reddit fragt der Nutzer „zipzoopu“ am 22. Oktober, wie das Gameplay in der MW3 -Beta mit dem Vorgänger MW2 für Menschen, die beides gespielt haben, zu vergleichen sei.

Diese Vergleiche zieht die Community: Der Nutzer „AbbeRezz“ kommentiert: „Das Gameplay ist im Allgemeinen [in MW3] besser und schneller, die Waffenanpassung ist MW2 extrem ähnlich.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „10000 % besser, fühlt sich wieder wie ein CoD an.“

Für „partyingwithcats“ fühle sich MW3 an, „als würde man in seine eigene Wohnung ziehen, nachdem man ewig mit Mitbewohnern zusammengelebt hat.“

„knightmare1434“ empfindet die Bewegungsabläufe in MW3 als flüssiger, die Waffenhandhabung einfacher. „Aber das war in der Beta und könnte sich ändern, wenn das Spiel rauskommt“, schreibt er. Die Waffen- und Treffer-Sounds klingen für ihn in MW3 besser. Jedoch sei das SBMM für ihn „Mist“, ebenso das Spawn-System.

CODninjarin schreibt: „Das Gameplay ist flüssig, es hat viel schnellere Bewegungen. Das Gunplay ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Time-to-Kill länger ist, aber mich persönlich stört das nicht. Insgesamt fühlt es sich mehr „Arcade“ an als MW2. Erinnert mich an ältere CODs, aber das kann auch nur Nostalgie sein.“

Apropos Nostalgie. Am 10. November startet MW3 mit 16 klassischen Maps aus dem Call of Duty von 2009 – inklusive Voting. Die bekannten Maps, von denen viele zu den Favoriten der Spielerinnen und Spieler gehören, sorgen bei Fans der Reihe für nostalgische Gefühle:

CoD Modern Warfare 3 startet direkt mit 16 Maps von früher und ihr dürft sogar vor jeder Runde abstimmen