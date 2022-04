Viel Spiele auf Steam bieten Achievements. Doch ein Spiel hat einen Erfolg, der besonders absurd ist und viel Zeit kostet. MeinMMO erklärt euch, was dahintersteckt.

Achievements oder Erfolge fordern Gamer dazu auf, ein Spiel immer wieder zu zocken und die unmöglichsten Dinge zu versuchen. Für einige müsst ihr das Spiel auf eine besondere Art durchspielen oder dürft bestimmte Hilfsmittel oder Waffen nicht verwenden. Wie wichtig Erfolge für viele User sind, zeigt eine Diskussion in Elder Scrolls Online, wo man die Erfolge überarbeitet hat.

Doch für ein besonderes verrücktes Achievement müsst ihr nicht etwa eine komplexe Aufgabe lösen, sondern dürft das Spiel viele Jahre kein einziges Mal starten. MeinMMO erklärt euch, was das für ein Spiel ist und was man dort genau machen muss.

Für ein Achievement dürft ihr Steam-Spiel 10 Jahre nicht spielen

Um welches Spiel geht es? Vor wenigen Tagen ist das Spiel „The Stanley Parable: Ultra Deluxe“ auf Steam herausgekommen (via steampowered.com).

Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des alten Games von 2013. Das Team dahinter hat das Spiel überarbeitet, mit neuer Grafik ausgestattet und mit neuen Inhalten erweitert.

Im Spiel steuert ihr den Protagonisten Stanley aus der Ego-Perspektive durch verschiedene Räume. Dabei wird jeder eurer Schritt von einem Erzähler kommentiert und ihr könnt euch an bestimmten Stellen des Spiels entscheiden, wie es mit der Geschichte weitergeht. Wie das Spiel aussieht, könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

Was ist das für ein Achievement? Das Spiel hat einen Erfolg mit dem Namen „Geh mal so richtig aus.“ Die Voraussetzung für diesen Erfolg ist, dass ihr „The Stanley Parable“ 10 Jahre lang nicht spielt und dann erst wieder startet. Das heißt, wenn ihr euch das Spiel heute kauft, dann könnt ihr den Erfolg erst 2032 freischalten. Zumindest habt ihr dann einen Plan, was ihr in 10 Jahren unbedingt erledigen wollt.

Um diesen Erfolg auf Steam geht es.

Muss ich wirklich so lange warten? Ihr könnt natürlich auch „cheaten“, wenn ihr den Erfolg sofort haben wollt. Dafür müsst ihr in eure Einstellungen eures Computers gehen und dort Datum und Uhrzeit manuell 10 Jahre in die Zukunft stellen. Auf diese Weise könnt ihr den Erfolg „Geh mal so richtig aus“ auch direkt bekommen. Aber so hatten sich die Entwickler das sicher nicht vorgestellt.

Das Urspiel erschien übrigens 2013 auf Steam. Alle User, die den Erfolg schon auf Steam haben, dürften einen ähnlichen Trick angewendet haben.

