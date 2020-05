Irrer Speed-Run in Diablo 3 zeigt, wie stark der Hexendoktor endlich ist

In Diablo 3 beeindrucken 4 Spieler in einem Video mit einem Speed-Run in einem Nephalemportal der Stufe 150. Mit dabei ist auch der Hexendoktor – eine der ehemals schlechtesten Klassen im Spiel.

So steht es um den Hexendoktor: Seit dem Start von Season 20 gab es für den Hexendoktor einen großen Buff und er entwickelte sich von einer der schlechtesten Klassen aus Season 19 zu der wohl besten Klasse aus Season 20.

Dass der Hexendoktor tatsächlich richtig stark geworden ist, zeigt nun ein Video. Dort durchlaufen 4 Spieler mit der Hilfe des Hexendoktors ein Nephalportal auf Stufe 150 und meistern damit eine der härtesten Herausforderungen in Diablo 3 in nur 3:49 Minuten.

Hexendoktor zeigt seine volle Stärke

Das ist das Video: Der Clip wurde bereits am 8. Mai hochgeladen und hat bisher knapp 9.000 Aufrufe:

Das Portal MMORPG.org.pl schreibt, dass dies ein neuer Rekord beim Nephalemportal sei. Die Zeit von 3:49 Minuten ist auf jeden Fall rekordverdächtig und nur die wenigsten Spieler werden an dieser Marke kratzen können.

Das Team besteht dabei aus folgenden Klassen:

Kreuzritter

Hexendoktor

Mönch

Barbar

Wieso klappt diese Zeit? Grund dafür ist, dass Diablo 3 mit der Zeit immer einfacher wird. Mit den neuen Seasons kommen auch neue Klassen-Buffs und die Rüstungs-Sets werden angepasst, sodass man sie besser miteinander kombinieren kann.

Während man zum Start von Diablo 3 noch nicht mal die Stufe 150 erreichen konnte, weil die Klassen damals dafür zu schwach waren, prügeln sich nun zahlreiche Spieler um neue Rekord-Zeiten bei den Nephalemportalen.

Die neue Zeit dürfte man wohl dem Hexendoktor verdanken. Dieser wurde mit Season 20 richtig stark und wird plötzlich wieder von vielen Spielern genutzt.

Da man nun neue Team-Kombinationen aufstellen kann und der Hexendoktor eben so stark ist, ist eine solche Zeit möglich. Nicht ohne Grund ist diese Klasse in der weltweiten Top 20 der Hardcore-Spieler gleich 8-mal vertreten.

Neben dem Kreuzritter ist der Hexendoktor in der Top 20 am meisten vertreten

Wenn ihr genau wissen wollt, wie stark der Hexendoktor nun ist, zeigen wir euch die Buffs in Season 20 in einem anderen Artikel.