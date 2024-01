Auf Amazon könnt ihr gerade eine brutale Gladiatoren-Serie mit FSK 18 kostenlos schauen

Die Gladiatorien-Serie „Spartacus“ könnt ihr euch über Freevee kostenlos auf Amazon anschauen. Alle vier Staffeln stehen euch zur Verfügung.

Was ist das für eine Serie? Spartacus ist eine Starz-Serie, die zwischen 2010 und 2013 erschien. Sie erzählt die Geschichte rund um Spartacus und seinen Sklavenaufstand gegen das römische Reich.

In Spartacus spritzt nur so das Blut bei den Kämpfen in der Arena und den epischen Schlachten. Zudem setzt die Serie auch im Gegensatz zu Game of Thrones noch ordentlich einen darauf, was Erotik-Szenen angeht. Daher ist die Serie erst ab 18 Jahren freigegeben.

Hier sehr ihr einen Trailer zur Gladiatoren-Serie:

Worum geht es in Spartacus? Die Geschichte dreht sich um Spartacus, der als Sklave aus seiner Heimat verschleppt und in der Gladiatorenschule von Batiatus aufgenommen wird, um fortan in den römischen Arenen zu kämpfen.

Dort wird Spartacus Zeuge von den Machtspielen und -missbrauch der Wohlhabenden und hat eines Tages genug. Er will die Sklaverei nicht länger dulden. Also sucht sich Spartacus Verbündete und beginnt einen Aufstand, der in einem Krieg gegen das römische Imperium endet.

Wie kann man die Serie kostenlos anschauen? Über Freevee, eine Video-Plattform von Amazon, könnt ihr die Sandalenserie kostenlos streamen. Jedoch müsst ihr dafür mit Werbung rechnen.

Über diesen Link kommt ihr direkt auf die Freeve-Amazon-Seite von Spartacus.

Wenn ihr schon die App von Amazon Prime Video nutzt, könnt ihr auch darüber kostenlos auf die Serie zugreifen.

Was ist Freevee? Freevee gehört zu Amazon und ist ein Streamingservice, der sich über Werbung finanziert.

Deshalb könnt ihr dort völlig kostenlos Serien und Filme schauen, müsst aber Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen.

Wenn ihr Serien wie Spartacus mögt, dann könnte euch auch dieser Liste interessieren, in der ihr weitere Titel findet, in denen es viel Gewalt, Freizügigkeit und skrupellose Figuren gibt, dann findet ihr hier noch 11 Serien wie Game of Thrones.