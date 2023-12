Full-HD-Gaming ohne Nvidia und AMD: Die Intel Arc A770 ist gerade so günstig wie nie

Intel betritt den Grafikkarten-Markt und macht vor allem für Spieler mit kleinerem Budget einen starken Eindruck. Jetzt gibt es die Arc A770 besonders günstig.

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte, die euch Full-HD-Gaming ohne Kompromisse ermöglicht? Ihr wollt aber nicht die überteuerten Preise von Nvidia und AMD zahlen, die euch mit ihren ständigen Lieferengpässen und Scalpern ärgern? Dann haben wir hier einen heißen Tipp für euch: Die Sparkle Intel Arc A770 Titan ist im Angebot bei Mindfactory und kostet nur 318€! Das ist ein echter Schnäppchenpreis, denn sonst bekommt ihr diese Karte nirgendwo unter 400€.

Was kann die Sparkle Intel A770 Titan OC?

Die Sparkle Intel Arc A770 Titan ist eine der ersten Grafikkarten, die auf der neuen Intel Arc Architektur basiert. Diese verspricht eine hohe Leistung, eine gute Energieeffizienz und eine breite Kompatibilität mit den neuesten Spielen und Anwendungen. Die A770 Titan hat einen Basistakt von 1,8 GHz und einen Boost-Takt von 2,2 GHz. Sie verfügt über 16 GB GDDR6-Speicher mit einer Bandbreite von 512 GB/s. Die Karte hat einen Stromverbrauch von 225 Watt und benötigt zwei 8-Pin-Stecker.

Die A770 Titan ist nicht nur leistungsstark, sondern auch optisch ansprechend. Sie hat ein schickes Design mit einer RGB-Beleuchtung, die ihr einen futuristischen Look verleiht. Die Karte hat außerdem drei große Lüfter, die für eine optimale Kühlung sorgt. Die Karte ist mit einem HDMI 2.1-Port und drei DisplayPort 1.4a-Anschlüssen ausgestattet. Damit könnt ihr bis zu vier Monitore gleichzeitig anschließen und euer Gaming-Erlebnis auf ein neues Level bringen.

Die Grafikkarte ist eine hervorragende Wahl für alle, die Full-HD-Gaming genießen wollen, ohne ein Vermögen auszugeben. Sie bietet eine hohe Performance in den beliebtesten Spielen wie Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla oder Call of Duty: Warzone. Sie unterstützt außerdem die neuesten Technologien wie Raytracing und XeSS, die eure Grafik noch realistischer und flüssiger machen. XeSS ist Intels Technologie, die sich an Nvidias DLSS orientiert.

