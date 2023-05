15 Jahre lang hatte ich nur Müll-Kopfhörer – Ein Feature meines PS5-Headsets hat das für immer geändert

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hat Headsets und Kopfhörer im Allgemeinen als Gaming-Zubehör lange unterschätzt. Dann hat er im Sale zugeschlagen – Sony Inzone H9 im PS5-Look – und kann nie wieder zurück.

Lange habe ich so gezockt, wie ich es aus dem Kinderzimmer kannte. Fernseher Richtung Bett drehen, Lautstärke auf Stresslevel; mit Schnoddernase und Fettfinger an den Controller und im ersten Level scheitern – immer wieder.

Hauptsache Spaß, am besten im Multiplayer.

Der Schnodder ging weg, dafür kam das Internet ins Spiel. Und damit das Problem mit den Headsets. Ich war nie bereit, großartig Geld dafür auszugeben – obwohl ich Shooter-Fan bin und so ein Kunde, der immer gewinnen will. Lange war ich mit dem Kinderzimmer-Niveau zufrieden.

Ob der Feind von links oder rechts kommt, merk ich doch mit einem 15€-Stereomodell, oder? Mir war wichtig, dass ich gut von meinen Mitspielern gehört werde – Ende. Bei einem Mikro mit Dosentelefon-Qualität bin sogar ich zurück in den Laden gerannt. Ein generisches Headset gegen ein anderes austauschen.

Heute sitzt das Geld etwas lockerer, also hab ich letztes Jahr zum Black Friday mal zugeschlagen. Das Sony Inzone H9 gabs für 219 Euro. Ich bin nicht rundum zufrieden, aber trotzdem kann ich mir jetzt wohl nie wieder Gammel-Headsets für ein paar Kröten kaufen.

“Active Noise Cancelling” (ANC) ist einfach viel zu gut.

Was ist das für ein Feature? ANC verwendet Schallwellen, um Schallwellen zu bekämpfen.

Klingt erstmal unsinnig, aber tatsächlich verwendet die Technik Mikrofone, um Außengeräusche wahrzunehmen und diese quasi mit entgegengesetzten Schallwellen zu unterdrücken. Die kommen von einem Lautsprecher in der Ohrmuschel.

Fragt mich nicht nach der Technik dahinter, aber das funktioniert (via bang-olufsen.com)

Doch das Inzone H9 kann nicht nur abschalten, sondern auch zuschalten. Sitz ich zockend auf der Couch, eingepackt in donnernde Soundeffekt, kann meine Verlobte Alicia einmal kurz winken, ich drück’ einen Knopf am Gerät und bekomme den Ton von außen auf meine Ohren.

Active Noise Cancelling – Wie eine Wolke in meinem Ohr

Was macht es so gut? Das mit dem Zuschalten von außen ist ganz cool. Dadurch wirken die geschlossenen Kopfhörer fast schon offen, Geräusche aus der Umgebung sind gut zu hören.

Wirklich begeistert bin ich aber vom Abschalten. Ich höre wirklich keinen Ton von außen, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und damit nah an der Technik.

Die PS5 ist dabei nicht mein Problem. Die ist zwar hörbar, aber nicht aufdringlich. Es ist eher mein Gaming-PC – mein erster und den hab ich direkt selbst zusammengefuscht. Das Teil ist leider ziemlich laut, da kann auch ein Case von be.quiet nicht helfen.

Vor ein paar Wochen hatte ich dann so einen Wahnsinns-Moment, der mir die Augen geöffnet hat.

Ich empfand das mit dem ANC von Anfang an als interessant, aber hab mehr damit rumgespielt, als es bewusst und effektiv zu nutzen. Ich war zum Zocken am PC verabredet und etwas früher am Platz, konnte also mal alle ANC-Settings durchprobieren.

Die Optik passt zur PS5 – nicht für alle Geschmäcker geeignet.

Ohne große Erwartungen drückte ich an dem Headset rum und konnte dabei klar und deutlich den schlecht justierten Lüfter meiner Grafikkarte hören. Dann plötzlich … Stille.

Ich hätte gern mein überraschtes Gesicht gesehen. Es war eine Offenbarung, ohne Übertreibung. Ich sitze den ganzen Tag neben meiner PC-Krachmaschine, beim Arbeiten stört mich das nicht. Beim Zocken manchmal schon. Diese Ruhe war so befreiend und erleichternd. Plötzlich war das Lüftergeräusch einfach weg, als würde der PC nicht laufen.

Müsste ich das Gefühl beschreiben: Es ist wie eine lockere, weiche Wolke in meinem Ohr.

Mittlerweile nutze ich das Feature bewusst und es hat mich so überzeugt, dass meine Headsets in Zukunft das auch brauchen. Immer. Denn es war mir nie bewusst, welchen Unterschied es ausmacht, Sound ohne Störgeräusche zu genießen. Mein pensionierter PS4-Jet lässt grüßen.

Was stört am Inzone H9? Ironischerweise ist das, was mir früher bei Headsets am wichtigsten war, beim H9 die Schwachstelle: das Mikrofon.

Immer wieder bekomme ich das Feedback, dass man mich zwar vernünftig verstehen kann, meine Stimme sich aber furchtbar anhört. Deswegen nutze ich ein anderes Mikro, wenn wir uns über Discord verbinden. Da darf ja mittlerweile auch die PS5 mitmachen – hier findet ihr mein Fazit dazu.

Ansonsten bin ich mit dem Inzone H9 zufrieden. Falls ihr noch Fragen zum Komfort oder den Features des Headsets habt, lasst mir einen Kommentar da. Fragt mich nur nicht nach technischen Details!

