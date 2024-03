Stoppt ihr Sin City an der richtigen Stelle, entdeckt ihr was Geniales

Im Film Noir „Sin City“ aus dem Jahr 2005 findet ihr ein raffiniertes Easter Egg, wenn ihr ihn im richtigen Moment stoppt.

In dem Film von Frank Miller und Robert Rodriguez steht die grausame Stadt Basin City im Mittelpunkt der Geschichte. Erzählt wird sie aus der Perspektive von drei verschiedenen Figuren, deren Wege sich in der verruchten Stadt treffen und die allesamt ihre eigene Mission verfolgen.

Stoppt ihr den Film im richtigen Moment, könnt ihr ein kleines geniales Detail sehen, wie ein Video auf TikTok zeigte.

Hier seht ihr einen deutschen Trailer zu Sin City:

Verstecktes Detail in einem Zeitungsartikel

Was ist das geniale Easter Egg? Wie „does_it_hold_up“ in einem Video auf TikTok erklärt, versteckt sich in Sin City ein geniales Easter Egg in einer Zeitung, die für einen kurzen Moment im Film zu sehen ist.

Denn pausiert man den Frame und schaut genauer auf den Text, so fällt auf, dass es sich gar nicht um die Beschreibung bestimmter Ereignisse handelt, die auf die Überschrift passen.

Hier könnt ihr euch das TikTok-Video selbst anschauen. Um zu dem Part mit der Zeitung zu kommen, springt zu 00:58:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Stattdessen könnt ihr in den Passagen das Skript von Sin City lesen – inklusive der Dialoge, Aktionen der Schauspieler sowie der Handlungsorte.

Mehr zu Sin City findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot: Leonardo DiCaprio sollte in Mega-Kultfilm der 2000er mitspielen – als einer der widerlichsten Schurken überhaupt

Wo kann man Sin City streamen? Wenn ihr euch selbst noch einmal auf Easter-Egg-Suche in Sin City begeben wollt, dann könnt ihr den Film momentan über Prime Video sowie dem Sky Store oder Apple TV leihen oder kaufen (er ist hier jedoch nicht in den Flatrates enthalten). Habt ihr WOW oder Sky Go, könnt ihr ihn dort über das Abo anschauen.

Mehr zu Filmen und Serien auf MeinMMO: Trotz Gewalt und Intrigen: Shogun ist laut des Regisseurs weniger Game of Thrones, als ihr denkt