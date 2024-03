Trotz Gewalt und Intrigen: Shogun ist laut des Regisseurs weniger Game of Thrones als ihr denkt

Weiter meinte Jonathan van Tulleken dann: „Wir sind weit über [den westlichen Blick] hinaus, was die Raffinesse des Publikums und die Geschichten angeht, die wir erzählen wollen. Was wir wirklich erzählen wollen, ist eine Geschichte über politische Intrigen, Gefangenschaft und Verstrickung.“

„Dies ist eine gefährliche Welt, in der Gewalt aus dem Nichts kommen kann, aber die wahre Gefahr liegt in den Machenschaften. Ein Gespräch kann genauso gefährlich sein wie alles andere. Ein besserer Vergleich [als Game of Thrones] wäre Succession oder House of Cards.“

Jedoch meinte der Shōgun-Regisseur Jonathan van Tulleken in Today von BBC, dass es zwei bessere Vergleiche zu der Serie gäbe. (via Deadline )

Aufgrund des Historiensettings, der Gewalt und Intrigen in der Geschichte wurde bereits vor Release häufiger der Vergleich zwischen Shōgun der HBO-Hitserie Game of Thrones gezogen.

Er ist der Kapitän eines niederländischen Schiffes, das in Japan strandet. Dort begegnet er Lord Yoshii Toranaga und wird in eine politische Intrige verstrickt.

