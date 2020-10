Was wird kritisiert? Einige Spieler berichten über Bugs und Lags. So soll das Bild öfters mal einfrieren oder die Server Probleme machen. Diese Meldungen gibt es aber nur vereinzelt.

Generell wird vor allem der Realismus und die Taktik gelobt. Squad ist zwar an vielen Stellen verdammt realistisch, doch verliert dabei auch nicht den Spaß aus dem Auge. Man muss allerdings taktisch vorgehen, um zu gewinnen und genau das kommt gut an.

Warum kommt das Spiel so gut an? Zahlreiche Spieler haben ihre positiven Meinungen bei Steam hinterlassen. Wir fassen für euch einige Stimmen zusammen:

Man sieht also schon eine klare Steigerung der Spielerzahlen und die Spieler selbst scheinen auch zufrieden zu sein. Schaut man sich nämlich die Bewertungen auf Steam an, dann gibt es fast nur positive.

Vor etwa einer Woche ist der Shooter Squad auf Steam offiziell gestartet. Das Spiel kommt gut an und wird von vielen Spielern gefeiert. Was macht ihn so gut?

