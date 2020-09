Was haltet ihr von Squad? Habt ihr es schon gespielt oder wollt es demnächst mal ausprobieren? Übrigens, andere coole Shooter-Games findet ihr auch hier: Die 12 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC

So werden in einer großen Roadmap bereits konkrete Pläne für neue Karten, Fraktionen, weitere Fahrzeuge, Gameplay-Änderungen und mehr bis ins Jahr 2021 hinein ersichtlich.

Was steckt überhaupt in Squad? Squad ist ein groß angelegter, taktischer Multiplayer-Militär-Shooter mit First-Person-Ansicht und starkem Fokus auf Realismus, Teamplay sowie Kommunikation. Von vielen wird es auch als Hardcore-Shooter bezeichnet, denn der Realismus-Grad ist enorm hoch.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Squad an: Ihr kennt Squad nicht und wollt euch ein erstes schnelles Bild verschaffen? Dann schaut euch den Launch Trailer an. Hier bekommt ihr bereits einen guten Eindruck davon, was diesen Shooter ausmacht.

Das dürfte viele freuen: Aktuell sorgt der anstehende Release von Call of Duty: Black Ops Cold War für allerlei Gesprächsstoff bei Shooter-Enthusiasten. Es kann sich aber durchaus lohnen, sich etwas weiter umzuschauen und den Blick abseits von dem zu lenken, was uns die großen Studios vorsetzen.

