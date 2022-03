Indie-Shooter hat selbst nach 7 Jahren noch zigtausend Spieler auf Steam – Was macht ihn so gut?

Eines der besten Mil-Sim-Spiele, die es auf dem Markt gibt. Ihr müsst aber wissen, was ihr mit diesem Spiel kauft. Es handelt sich nicht um einen Arcade-Shooter wie CoD oder sogar Battlefield. Dies ist ein Squad-basiertes Spiel mit einer starken Betonung auf Squad-Level-Teamwork. Das Gunplay wird reale Situationen widerspiegeln, in denen ihr höchstwahrscheinlich nicht sehen werdet, wer auf euch schießt, es sei denn, es handelt sich um einen Nahkampf, bei dem es darauf ankommt, wer den Abzug schneller betätigt.

Was sagen die Spieler? Bewertungen auf Steam fallen – wie schon erwähnt – sehr positiv aus. Eine gute Zusammenfassung des Spielerlebnisses gibt dieser User hier auf Steam an:

Squad ist ein Indie- Shooter auf Steam, der seit 2015 verfügbar ist. Das Spiel erfreut sich sehr hoher Beleibtheit bei den Spielern. Über 12.000 Spieler waren zuletzt online und auch sonst scheint alles gut zu laufen. Doch was ist an diesem Shooter so toll? Erfahrt alles zum Phänomen hier auf MeinMMO.

