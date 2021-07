World War 3 bezeichnet sich selbst als taktischer Shooter, in dem Spieler in modernen und realistischen Settings gegeneinander kämpfen können sollen. Er erschien ursprünglich 2018 im Early Access auf Steam, konnte dort jedoch nicht überzeugen. Nun melden sich die Entwickler mit einem großen Rework zurück.

Was ist das für ein Spiel? World War 3 versetzt euch in den dritten Weltkrieg, in dem ihr mit modernen Waffen, Fahrzeugen und Drohnen gegen andere Spieler kämpfen könnt. Der Shooter verspricht einen besonders realistischen Ansatz und soll auch an realen Orten wie Berlin und Warschau spielen.

Im Fokus stehen dabei zwei Spielmodi:

Der Warzone-Modus erinnert etwas an Battlefield, denn ihr kämpft in 2 Gruppen mit je 20 Spielern in einer Schlacht und könnt Fahrzeuge einsetzen.

Im Team Deathmatch hingegen wird im 10v10 gespielt.

Wie lief das Spiel bisher? Am 19. Oktober 2018 erschien World War 3 im Early Access auf Steam. Über 11.000 Spieler waren zu Release gleichzeitig in der Spitze online (via Steamcharts). Im Release-Monat gab es zwar 2.772 negative Bewertungen, denen jedoch 4.682 positive Bewertungen gegenüberstanden. Grundsätzlich wurde der Shooter also eher positiv gesehen.

Der Hype hat jedoch schnell nachgelassen, sodass schon im Dezember 2018 durchschnittlich nur noch 357 Spieler online waren. Die Zahlen sanken 2020 sogar in den zweistelligen Bereich.

Ein großer Kritikpunkt waren vor allem die Animationen der Charaktere und die Performance des Spiels. Zu Release soll es vor allem Probleme mit sehr langen Ladebildschirmen gegeben haben. Zudem bemängelten viele Spieler im Laufe der Zeit, dass sich die Entwickler kaum um World War 3 gekümmert hätten.

Bis zum April 2020 gab es nur unregelmäßige Hotfixes und News. Danach kündigten die Entwickler an, das Spiel erstmal zu überarbeiten und auch der Verkauf wurde eingestellt.

Was ist jetzt passiert? Im Juli 2021 wurde nun das große Update angekündigt, mit dem World War 3 “wiederbelebt” werden soll. Ihr könnt es euch in diesem Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Entwickler verspricht viele Verbesserungen für Maps, Gunplay und Fahrzeuge

Was ist nun neu? In einem Video wurde ein großes Entwickler-Update veröffentlicht. Dort heißt es unter anderem, dass sich die Entwickler von The Farm 51 nun vollständig auf World War 3 fokussieren wollen. Zudem wurden einige Neuerungen angekündigt, die in den letzten Monaten entwickelt wurden, darunter:

Ein verbessertes Movementsystem mit Sprints, Doppelsprints und Sliding

Anpassungen am UI

Verbesserungen an allen Karten, darunter verbesserte Navigation und eine interessante Gestaltung

Verbessertes Gunplay und neue Animationen für die Waffen und Spieler

Backpacks, über die sich die Loadouts der Waffen auf dem Schlachtfeld anpassen lassen

Anpassungen an allen Fahrzeugen

Neue Cosmetics

Wann erscheinen die Neuerungen? Das ist bisher noch nicht ganz klar. In dem Beitrag heißt es lediglich, dass die Neuerungen bereits von Testern ausprobiert werden konnten.

Was sagt ihr zu World War 3? Könnte der Shooter für euch interessant sein?