Firma stellt „schnellsten Xbox-Controller der Welt“ vor – Was bringt mir der 85-Euro-Controller?

Was bietet der Controller sonst? Im Lieferumfang ist nicht nur eine Transportbox, sondern auch 14 austauschbare Komponenten für den Controller enthalten. Ihr könnt den Controller also vollständig an eure eigenen Bedürfnisse anpassen. Ihr könnt Tasten neu zuordnen, tote Zonen anpassen oder eigene Audioprofile einrichten. Mit der Victrix Control Hub App könnt ihr noch einige Einstellungen mehr einrichten.

Der Controller liege gut in der Hand und der Geschwindigkeitsunterschied zu anderen Controllern sei definitiv spürbar. User, die stattdessen “nur” nach einem besseren Pad oder nach Paddles suchen, würden ebenfalls fündig werden. Kritik gibt es für das leichte Gewicht des Controllers, was den Victrix Gambit wenig wertig erscheinen lasse.

Gibt es schon erste Tests zur Geschwindigkeit? Der Tester von Screenrant konnte den Controller bereits ausführlich testen (via screenrant.com ). In seinem Test erklärt Alex Santa Maria, dass sich der Victrix Gambit durchaus als vielseitiger Xbox-Controller anbietet.

Dahinter steckt eine besondere Technik, die den Controller schneller machen soll. Doch was bringt mir das überhaupt und was bekomme ich für 100 US-Dollar (rund 85 Euro)? MeinMMO stellt euch den Xbox-Controller vor.

Die Firma Victrix will mit dem „Victrix Gambit Xbox Controller“ den schnellsten Controller der Welt vorgestellt haben. MeinMMO zeigt euch den neuen Controller und verrät, was er alles können soll.

