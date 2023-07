11 schlecht übersetzte Filmtitel, die es tatsächlich gibt

Die drei Personen aus dem Originaltitel Il Buono, il brutto, il cattivo und der englischen Übersetzung The Good, the Bad and the Ugly waren wohl einer zu viel für die deutsche Fassung, bei der nur noch von „ Zwei glorreichen Halunken“ die Rede ist.

7. Born to be wild: Saumäßig unterwegs (2007)

5. Captain America 2: The Return of the First Avenger (2014)

Was sind das für Filmtitel? Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir einige unserer persönlichen Favoriten an schlecht übersetzten Filmtiteln gesammelt.

Wir haben euch schlecht übersetzte Filmtitel in einer Liste gesammelt. Insgesamt 11 verschiedene Filme findet ihr hier, die in der deutschen Fassung teilweise völlig neue und skurrile Namen bekamen.

