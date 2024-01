Samsung 4K TVs zum halben Preis bei MediaMarkt: Spart jetzt 50% auf High-End-Geräte von 55 bis 85 Zoll

Zum WSV bei MediaMarkt sind gerade mehrere High-End-TVs von Samsung mit bis zu 85 Zoll im Angebot mit Rabatten von bis zu 50%.

MediaMarkt verschleudert geradezu ihre Waren: im Rahmen der Winter-Schnell-Verkauf-Aktion bekommt ihr jetzt verschiedene 4K-Fernseher von Samsung mit riesigen Rabatten von bis zu 50%. Unerschwingliche Modelle werden dadurch jetzt deutlich attraktiver. Von 55 bis zu gigantischen 85 Zoll ist hier für jeden etwas dabei.

Neo QLED TVs mit 50% Rabatt

Die Samsung Neo QLED TVs sind 4K-Fernseher, die euch ein fantastisches Bild mit Quantum-Matrix-Technologie bieten. Diese Technologie nutzt Mini-LEDs, die viel kleiner sind als herkömmliche LEDs, um die Hintergrundbeleuchtung in viele kleine Zonen einzuteilen. So könnt ihr spektakuläre Kontraste, beeindruckende Details und ein kräftiges Schwarz genießen. Der Neural Quantum Prozessor 4K passt das Bild mit künstlicher Intelligenz an jede Szene an. Und mit Dolby Atmos und OTS erlebt ihr einen multidimensionalen Sound, der euch in den Bann zieht. Die Fernseher haben zudem ein elegantes Neo Slim Design, das nur 2,5 cm tief ist. Ihr bekommt das 55 Zoll-Modell bei MediaMarkt für nur 949€ statt 1.929€. Schlappe 1.300€ spart ihr sogar beim Modell mit 65 Zoll. Hier gibt’s ebenfalls 50% Rabatt und zahlt nur noch 1.299€

Crystal UHD TVs mit bis zu 85 Zoll

Wenn ihr einen noch größeren Fernseher wollt, ist der Samsung CU7179 LED TV in 75 oder 85 Zoll perfekt für euch. Er hat ein 4K-Display mit Edge LED-Backlight, das euch ein helles Bild mit tollen Farben und Kontrasten zeigt. Der Crystal Prozessor 4K passt das Bild intelligent an jede Szene an. Der SAMSUNG CU7179 ist auch super für Gaming, denn er unterstützt 4K-Auflösung mit 120 Hz, VRR und ALLM. Diese Features sorgen für eine flüssige und faszinierende Grafik, eine geringe Eingabeverzögerung und eine dynamische Bildwiederholrate. Das schlanke Design passt perfekt zu jedem Wohnzimmer. Ihr könnt ihn jetzt für nur 899€ statt 1.329€ in 75 Zoll kaufen. Das ist ein unschlagbares Angebot für einen Top-Fernseher. Oder holt euch für nur 1.299€ statt 1.999€ das Modell in 85 Zoll.

