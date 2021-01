Rust-Spieler fliegt wegen Kill vom Server, löst riesigen Streit um das Spiel aus

Das Survival-MMO Rust ist seit einiger Zeit so beliebt wie noch nie. Einige der größten Streamer und viele kleinere zeigen das Spiel auf ihren Kanälen und zocken sogar auf speziellen Servern für den Content zusammen. Nun gibt es aber einen Streit, nachdem einer dieser Streamer einen anderen im Spiel umgenietet hat – so, wie es in Rust eigentlich gang und gäbe ist.

Was ist passiert? Der Streamer und Rust-Veteran Ser Winter hat den Neuling TrainwrecksTV auf dem Server von OfflineTV getötet und seinen Loot geklaut. Der Server ist für den Aufschwung von Rust im Dezember 2020 verantwortlich, als dort 50 Top-Streamer für einen Hype auf Twitch sorgten.

Ser Winter wartete in einem Busch auf Trainwreck und hat diesen auf der Straße überfallen, als er offenbar gerade auf dem Rückweg in sein Lager war.

Ser Winter soll schon vorher für PvP gesorgt haben, der Kill auf Trainwreck scheint aber der Auslöser für einen Bann vom Server zu sein. Den Clip vom Vorfall haben wir hier für euch eingebunden:

Trainwreck war mit dem Kill nicht sonderlich glücklich und hat Ser Winter für die Aktion auf Twitter teilweise übel beleidigt und sogar dessen Frau mit in die Sache gezogen (via Twitter). Ser Winter dagegen nimmt den Bann gelassen hin, er habe eh geplant, den Server zu verlassen (via Twitter).

Der Bann von Ser Winter sorgt nun aber für eine große Diskussion. Die Fans der beiden Streamer und Rust-Spieler streiten sich darüber, ob das Verhalten in Ordnung und der Bann gerechtfertigt sei. Denn eigentlich ist Rust ein Spiel mit starkem Fokus auf PvP.

PvP oder doch nicht? Streit auf Twitter eskaliert

Das ist die Diskussion: Auf Twitter streiten sich nun zwei Lager von Spielern. Die einen befürworten den Bann und finden das Verhalten von Ser Winter daneben. Die anderen verteidigen den Streamer und finden, dass er nichts falsch gemacht habe.

Befürworter des Banns finden, dass Ser Winter nicht fair gehandelt habe. Mit seinem Wissen als Veteran im Spiel habe er einen Vorteil ausgenutzt und Trainwreck den Spaß versaut. Ser Winter spielt seit Jahren Rust und hat hunderte Stunden an Erfahrung. Der Server von OfflineTV sei aber dazu gedacht, Content für Streamer zu liefern, nicht für Hardcore-PvP.

Ser Winters Unterstützer dagegen finden, dass genau solche Situationen Rust eben ausmachen. Das Spiel ist stark auf PvP ausgelegt und Spieler würden gerade am Anfang eben häufig ins Gras beißen, um aus ihren Fehlern zu lernen.

Mittlerweile fliegen immer häufiger Beleidigungen und die Nutzer machen sich teilweise über die ganze Situation lustig. Einige finden es offenbar lächerlich, welche Verhalten Spieler an den Tag legen, die auf dem Server spielen:

Selbst andere Content Creator mischen sich in die Diskussion ein. Der Streamer und YouTuber nmplol etwa schreibt, dass PvP-Spieler wie Ser Winter auf dem Server nichts zu suchen hätten und xQc stimmt ihm zu (via Twitter). xQc selbst sorgte derweil schon zuvor eben auf dem Server von OfflineTV für Tumulte und PvP.

Warum ist das so verzwickt? OfflineTV hat den Streamer-Server kürzlich neu aufgesetzt und in zwei Server aufgeteilt. Der eine Server ist vor allem für PvP gedacht, der andere (und kleinere) für Rollenspiel.

Auf dem kleineren Server, auf dem das alles passierte, gibt es zwei Zonen. Der Süden ist die sichere RP-Zone, in der man zwar gekillt, aber nicht ausgeraubt werden kann. Der Norden ist die „Kill Zone“, in der es zu viel PvP kommen und wo es den besten Loot geben soll. Im Video erklärt der Besitzer, wie das aussieht:

Trainwreck war gerade auf dem Weg von einem Beutezug im Norden zurück in den Süden und wurde in der PvP-Zone gekillt. An sich verstößt das nicht gegen die Regeln, offenbar aber gegen den Gedanken des Servers.

Nutzer beschweren sich: „Der Server zeigt ein falsches Rust“

Der Twitter-Nutzer GuidoF1 fasst das Problem an dem Bann und der Diskussion in einem Tweet zusammen:

Ich verstehe, dass Ser Winter rausgeworfen wurde. Aber ich denke, das ist ein seltsamer Server. Er zeigt ein anderes Spiel als das, was Rust ist. Es ist gut, dass große Streamer neue Spieler anziehen. Aber wenn die auf öffentliche Server kommen, werden sie ein anderes Spiel vorfinden.

Rust hat aktuell so viele Spieler wie nie zuvor, darunter mit Sicherheit viele Neulinge. Wenn diese nun durch die Streams ein falsches Bild vom Spiel bekommen, könnte das laut der Nutzer zu einem Problem werden.

Rust gehört zwar zu den besten Survival-Games überhaupt, ist aber auch für seinen rauen Umgang und das PvP bekannt ist. Spieler werden hier reihenweise von anderen Spielern abgeknallt, wenn sie nicht aufpassen.

Eine Aktion wie von Ser Winter kommt auf öffentlichen Servern täglich vor und die meisten erfahrenen Spieler sind es gewohnt. Neulinge machen den Fehler in der Regel nur ein- oder zweimal – außer, sie lernen nicht aus ihren Fehlern.

Der Top-Streamer summit1g spielt genau aus diesem Grund nicht auf dem Server (via Dexerto). Dort seien zu viele Neulinge und zugleich zu starke Veteranen, die sich dort austoben könnten. Das sei, als würde ein Shooter-Profi in eine Lobby voller Noobs kommen.

Unterdessen gibt es auf dem Server noch weitere Probleme, die allerdings von den Zuschauern ausgehen. Die petzen nämlich immer häufiger, was andere Streamer gerade planen unter dem Vorwand, ihrem Lieblings-Streamer zu helfen. Dabei machen sie den Spaß für beide kaputt.