Kurz vor dem Launch der neuen RTX 4070 Ti Super ist die Alternative von AMD jetzt günstig im Angebot

Die neue RTX 4070 Ti Super von NVIDIA steht in den Startlöchern. Schon jetzt bekommt ihr mit der RX 7900 XT eine Alternative günstiger.

Am 24. Januar schickt NVIDIA mit der GeForce RTX 4070 Ti Super eine aufgefrischte Version der 4070 Ti ins Rennen. Schon jetzt könnt ihr euch bei Mindfactory ein Custom-Modell der Radeon RX 7900 XT, also dem Konkurrenzmodell von AMD, im Angebot sichern.

Radeon RX 7900 XT im Angebot

Darum geht’s: Es handelt sich um die Radeon RX 7900 XT Speedster MERC 310 von Hardware-Hersteller XFX mit 20GB GDDR6-Speicher. XFX setzt hier auf ein modernes, aber reduziertes Design, bei dem die Effektivität im Vordergrund steht. Drei Lüfter sorgen für den optimalen Luftstrom und halten die GPU auch unter Last angenehm kühl.

Bei der Leistung ist die RX 7900 XT auf einem Niveau mit der RTX 4070 Ti Super oder auch der RTX 3090 Ti. Ihr könnt euch also auf jede Menge Leistung einstellen. Auch aktuelle Spiele sind in 4K oder WQHD mit voll aufgedrehten Details und Raytracing kein Problem. Wenn ihr wissen wollt, wo sich eure aktuelle Grafikkarte einreiht, hilft ein Blick in die Übersicht von GameStar.de.

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet die High-End-Grafikkarte aktuell 779€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ obendrauf.

Damit unterbietet Mindfactory die gesamte Konkurrenz. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit etwa mindestens 832,55€. Tatsächlich war die GPU noch nie so günstig zu haben wie aktuell. Der bisherige Tiefstpreis lag mit 789€ 10€ darüber. (Quelle: geizhals.de) Ein echtes Schnäppchen!

Das Design der Grafikkarte ist dezent und schick.

Pro Massive Leistung

Liefert in 4K, WQHD und FHD ab

Tiefstpreis Contra Kein RGB

