165Hz-Gaming-Monitor ist massiv bei Amazon im Preis gesunken: Perfekte Wahl für FPS-Shooter-Spieler

Dieser 165Hz-Gaming-Monitor ist unglaublich schnell und optimal für FPS-Shooter geeignet. Nutzt das befristete Amazon-Angebot.

Der Monitor von KOORUI ist eine außergewöhnliche Kombination aus Preis und Leistung. Ihr erhaltet eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll, eine Bildwiederholungsrate von 165Hz, 1ms Reaktionszeit und eine superscharfe FHD-Auflösung. Spart jetzt 27% und bezahlt nur 160,54€ statt 219€.

Darum ist dieser 165Hz-Gaming-Monitor es wert

Eine Größe von 27 Zoll ist optimal, um die Qualität einer FHD-Auflösung darauf glänzen zu lassen. Was diese Auflösung aktuell auszeichnet, ist die geringe Leistungsvoraussetzung. Ihr müsst nicht zu viel in starke Komponenten investieren. Allerdings wäre es empfehlenswert, mindestens solch starke Komponenten zu haben, die sich auch gut in einer WQHD-Auflösung austoben könnten. Damit seid ihr viele Jahre zukunftssicher und könnt lange hohe Bildraten genießen.

Die hohe Bildwiederholfrequenz von 165Hz sorgt für eine flüssige Darstellung von Bewegungen und schnellen Action-Szenen. Dies macht sich bei FPS-Shootern wie Valorant oder Counter-Strike 2 besonders bemerkbar. Solltet ihr vorher eher nur 30Hz (Konsole) oder 60Hz genutzt haben, werdet ihr den Unterschied definitiv bemerken und von den Vorteilen profitieren.

Das VA-Panel des Monitors bietet eine gute Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel, während die Adaptive-Sync-Technologie für eine reibungslose Wiedergabe ohne Tearing oder Stottern sorgt. Bei Online-Spielen ist eine flüssige Darstellung umso wichtiger, aber auch bei Einzelspielerkampagnen kann die Atmosphäre zerstört werden, wenn es unsauber läuft.

Mit Anschlüssen wie HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und VESA 75x75mm-Kompatibilität bietet der Monitor vielseitige Konnektivitätsoptionen und ermöglicht es euch, mehrere Geräte anzuschließen. Ansonsten verfügt der Monitor über DCI-P3 90% Farbraumabdeckung, was bedeutet, dass er eine breite Palette von Farben darstellen kann. Zusätzlich verfügt er über die Eye-Care-Technologie, die dazu beiträgt, die Belastung der Augen zu reduzieren und ein komfortables Seherlebnis zu gewährleisten.

