Der Hardware-Hersteller Colorful hat mit der iGame GeForce RTX 3090 Kudan eine Grafikkarte vorgestellt, die umgerechnet 4.220 Euro kostet. Doch was kann die Grafikkarte überhaupt und für wen lohnt sich das?

Falls ihr gedacht habt, dass mehrere tausend Euro für einen Gaming-PC viel Geld ist, dann zeigt euch ein Hardware-Hersteller jetzt, dass man auch eine einzige Grafikkarte für viel Geld verkaufen kann.

Denn Hersteller Colorful hat mit der iGame GeForce RTX 3090 Kudan eine Grafikkarte vorgestellt, die 4999 US-Dollar kostet (ca. 4.220 Euro).

Für das Geld bekommt ihr aktuell etwa einen voll ausgestatteten Gaming-PC mit RTX 3080 Ti und einem Highend-Prozessor (i9 11900K oder Ryzen 9 5950X).

Doch was bekommt ihr eigentlich, wenn man eine Grafikkarte für 4.220 Euro kauft. MeinMMO hat sich die Grafikkarte einmal genauer angesehen.

Schickes Design, hohe Taktraten und Möglichkeiten für Übertaktung

Was bietet die Grafikkarte für das Geld? Das Design ist sehr detailreich und dürfte dank der Zahnräder und anderer Details insbesondere Steampunk-Fans ansprechen. Wer seine Grafikkarte ohnehin in einem geschlossenen Gehäuse ohne Glasseite verbaut, wird davon nicht viel sehen.

Die Colorful-Grafikkarte bietet zudem ein um 90 Grad drehbares LC-Display mit 60 Hertz an der Seite, um Daten wie die Temperatur anzuzeigen.





Verschiedene Ansichten der RTX 3090 vom Hersteller Colorful.

Außerdem bietet die Grafikkarte gleich zwei Kühlungsmöglichkeiten. Zum einen setzt der Hersteller auf drei 90-Millimeter-Lüfter, die auf der Grafikkarte montiert sind. Eine Wasserkühlung inklusive 240-Millimeter-Radiator ist ebenfalls integriert.

Wasserkühlblöcke für eine RTX 3090 kosten im Schnitt zwischen 150 und 200 Euro und müssen noch auf die Grafikkarte montiert werden. Die Grafikkarte könnt ihr euch auch im offiziellen Video ansehen:

Die RTX 3090 von Colorful im offiziellen Produktvideo auf YouTube.

Wie viel Leistung bietet die Grafikkarte? Bei den Taktraten orientiert sich Colorful an der Founders Edition von Nvidia, bietet aber einen deutlich höheren Boost-Clock als die FE (1.700 MHz vs 1.860 Mhz). Mit der ASUS GeForce RTX 3090 Strix OC gibt es aber auch eine Grafikkarte, die mit 1.890 MHz einen noch höheren Boost-Clock liefert, jedoch von Werk nur luftgekühlt ist.

Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Bilibili hatte eine Streamerin die Grafikkarte vorgestellt und auch verschiedene Benchmarks getestet (via Bilibili.com, auf Mandarin).

Die Maximalen FPS liegen bei der Colorful-Grafikkarte im Schnitt 10 FPS über der Founders Edition von Nvidia. Bei den durchschnittlichen FPS in 4K-Auflösung liegt die Karte jedoch nur 2 bis 3 FPS vorn bei einer gleichen Auslastung und einem ähnlichen Stromverbrauch.

Links die GeForce RTX 3090 von Colorful, rechts die Founders Edition von NVidia

Eine Investition von 4.000 Euro wird sich für die wenigsten Gamer lohnen

Für wen lohnt sich diese Karte überhaupt? Die normale RTX 3090 richtet sich bereits vor allem an Content-Creator und Enthusiasten. User, die hauptsächlich in 4K zocken wollen, ist eher die RTX 3080 empfehlenswert.

Gamer profitieren insgesamt nicht viel vom Overclocking. Die erhöhte Performance im Vergleich zur normalen Founders Edition der RTX 3090 liegt hier im einstelligen Prozentbereich und würde allein den hohen Preis nicht rechtfertigen.

Insgesamt beschränken sich die Besonderheiten der 4000-Euro-Grafikkarte auch hauptsächlich auf die optischen Details und die umfangreichen Kühlmöglichkeiten. Wer mit der Steampunk-Optik nichts anfangen kann und vom Übertakten die Finger lässt, der hätte mit der teuren Grafikkarte nicht viel Freude.

Mittlerweile fallen zumindest auch die Grafikkarten-Preise wieder, sodass ihr für viele Grafikkarten derzeit „nur noch“ den doppelten UVP zahlen müsst. Langfristig könnte es für Gamer auch wieder Grafikkarten zu vernünftigen Preisen geben.

Was haltet ihr von so einer Grafikkarte? Würdet ihr, wenn ihr das Geld habt, so eine Grafikkarte kaufen oder ist euch so eine Investition zu teuer? Schreibt es uns in den Kommentaren!