MediaMarkt Red Friday: Die Highlights des Schnäppchen-Events im Überblick!

Der Startschuss für den Red Friday 2023 bei MediaMarkt ist gefallen. Bis Sonntag erwarten euch starke Angebote aus allen Bereichen.

Nach dem Prime Day ist vor dem Red Friday! MediaMarkt läutet mit seinem jährlichen Schnäppchen-Event eine neue Runde ein, und ihr könnt euch erneut auf unvergleichliche Angebote freuen. Wenn ihr den Prime Day verpasst habt oder nach weiteren tollen Deals sucht, ist der Red Friday die ideale Gelegenheit, hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen zu ergattern.

ACER Nitro 5: Das Full-HD-Komplettpaket

Wenn ihr auf der Suche nach einem Gaming-PC seid, der euch ein atemberaubendes Gaming-Erlebnis in Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bietet, dann ist der Acer Nitro 5 N50-640 genau das Richtige für euch. Dieser PC ist mit einem Intel Core i5 Prozessor der 11. Generation ausgestattet, der blitzschnell Daten und Anwendungen verarbeitet. Er verfügt über 16 GB RAM und eine 512 GB SSD, die für einen reibungslosen Betrieb und kurze Ladezeiten sorgen.

Das Herzstück dieses PCs ist die NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Grafikkarte, die eine der leistungsstärksten auf dem Markt ist und euch eine hohe Bildqualität und flüssiges Gameplay bei aktuellen Spielen garantiert. Sie unterstützt die Raytracing-Technologie, die für realistische Lichteffekte und Schatten sorgt, die das Gaming-Erlebnis noch immersiver machen.

Die eingebaute RGB-Beleuchtung, sowie diverse Anschlüsse für HDMI, USB 3.2, LAN und Audio runden das Gesamtpaket ab. Beim Red Friday könnt ihr jetzt 200€ sparen und den PC für 1099€ kaufen.

Die perfekte Ergänzung: ASUS TUF Gaming-Monitor

Mit dem ASUS TUF Gaming VG279Q1A holt ihr euch einen 27 Zoll großen Gaming-Monitor, der euch in die Welt der Spiele eintauchen lässt. Dieser Monitor bietet euch eine Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und eine Bildwiederholrate von 165 Hz, die für eine gestochen scharfe und flüssige Darstellung von Spielen sorgt. Dank seiner Reaktionszeit von 1 ms und seiner Unterstützung für die Adaptive-Sync-Technologie könnt ihr eine synchronisierte Bildausgabe ohne Tearing oder Ruckeln genießen. Der ergonomische Standfuß lässt sich in Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung verstellen. Euren PC könnt ihr über HDMI oder DisplayPort anschließen.

Beim Red Friday kostet er nur noch 199€.

55 Zoll Sony Bravia 4K-TV mit 400€ Rabatt

Der Sony Bravia KD-55X85L ist ein LED-TV, der euch ein fantastisches Fernseherlebnis bietet. Mit seiner UHD 4K-Auflösung und seiner Bildwiederholrate von 100 Hz sorgt er für eine brillante und flüssige Darstellung von Filmen und Serien. Der eingebaut X1 4K HDR-Prozessor, sorgt für eine optimale Bildqualität und eine verbesserte Klangqualität. Er unterstützt Dolby Vision und Dolby Atmos, die für ein immersives Seh- und Hörerlebnis sorgen.

Der Sony Bravia eignet sich auch hervorragend für Gaming. Der Auto Low Latency Mode, sorgt für flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay sorgt. Außerdem hat er Auto HDR Tone Mapping, was wichtige Details in den dunkelsten und hellsten Bereichen des Bildes enthüllt. Der Sony Bravia KD-55X85L ist ein LED-TV, der euch sowohl als Fernseher als auch als Gaming-Monitor begeistern wird.

Zum Red Friday kostet der Sony Bravia nur noch 999€ statt 1399€.

Perfekter Klang zum kleinen Preis: Bose Soundbar 900

Mit der Bose Smart Soundbar 900 holt ihr euch eine hochwertige Soundbar, die euch einen kraftvollen und klaren Klang bietet. Die Soundbar verfügt über eine HDMI ARC-Verbindung, die für eine einfache Installation und Bedienung mit eurem Heimkino sorgt. Sie unterstützt Dolby Atmos, die für ein räumliches und immersives Klangerlebnis sorgt. Ihr könnt die Soundbar mit eurer Stimme steuern, dank der integrierten Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung. Das Abspielen von Musik über eure Lieblingsdienste wie Spotify, Amazon Music oder Deezer ist ein Kernbestandteil. Ihr elegantes Design mit einem schwarzen Gehäuse und einer LED-Anzeige macht in jedem Raum eine gute Figur. Die Bose Smart Soundbar 900 wird euch sowohl als Heimkino- als auch als Musiksystem begeistern.

Noch bis Sonntag gibt es die Bose Soundbar für nur 799€.

Das sind nur ein paar Highlights vom Red Friday bei MediaMarkt. Noch bis Sonntag, den 6. August, könnt ihr euch diese und weitere starke Angebote zu besonders günstigen Preisen sichern. Schaut also am besten gleich vorbei. Beim Red Friday findet jeder was er braucht.

