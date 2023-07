PS5 Spider-Man Edition endlich vorbestellbar: So gut sah die PlayStation 5 noch nie aus!

Ab sofort könnt ihr euch die PS5 im brandneuen Spider-Man Design vorbestellen. Aber beeilt euch, denn diese Limited Edition ist nur kurz verfügbar.

Das neuste Spider-Man-Abenteuer startet am 1. September, exklusiv für PlayStation 5. Zu diesem Anlass hat Sony ein besonderes Design für Konsole und Controller kreiert. Die Konsole im Spidey-Look als Bundle mit Download-Code für Spider-Man 2 gibt es ab sofort für 659,99€ bei MediaMarkt.

PS5 und Controller im Limited Design

Mit der Spider-PS5 könnt ihr euch in das actionreiche Abenteuer von Spider-Man 2 stürzen, das exklusiv für PS5 erscheint. Das Spiel bietet eine packende Story, spektakuläre Grafik und spannende Kämpfe gegen bekannte Schurken aus dem Spider-Man Universum. Ihr könnt zwischen Peter Parker und Miles Morales wechseln und eure eigenen Spinnen-Fähigkeiten entwickeln.

Die Konsole im Spider-Man Design ist ein echter Hingucker. Sie ist in Rot und Schwarz gestaltet und zeigt auf der rechten Seite das Spinnen-Logo. Der Controller ist ebenfalls in den Farben Rot und Schwarz gehalten und zeigt das Spider-Man Logo auf der Vorderseite.

Wer nicht bei MediaMarkt shoppen möchte, kann die Spider-PS5 auch bei Amazon bestellen:

Wenn ihr euch also ein echter Spider-Man Fan seid, solltet ihr nicht lange zögern und euch diese Limited Edition sichern. Die Spider-PS5 ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und wird voraussichtlich schnell ausverkauft sein. Also schwingt euch ins Netz und bestellt sie euch noch heute!

Ihr habt schon eine PS5?

Wenn ihr schon eine PS5 euer Eigen nennt, aber trotzdem nicht auf das exklusive Spider-Man Design verzichten wollt, gibt es auch etwas für euch.

Für nur 64,99€ könnt ihr euch das stylische Konsolen-Cover für eure PS5 daheim bestellen:

Der Controller im Spider-Look ist ebenfalls separat erhältlich. Preispunkt: 79,99€

Ihr wollt keine aktuellen Angebote mehr verpassen? Dann solltet ihr dringend bei unserer Deal-Übersichtsseite ein Lesezeichen setzen. Dort präsentieren wir euch täglich die besten Angebote rund um Hardware, Games und Zubehör.