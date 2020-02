In Red Dead Redemption 2 rätseln Spieler gerade über eine ungewöhnliche NPC-Rettungstat. Ein Cowboy wurde plötzlich zum Rächer – aber wieso?

Das ist passiert: Auf reddit berichtete User DMarlow310 von seinem Erlebnis. Von einem NPC unfreundlich von der Seite angesprochen, ließ Arthur eine passende Antwort fallen. Das wollte der NPC natürlich nicht hinnehmen und fing sofort Streit an – mit den Fäusten.

Der Spieler beschränkte sich erstmal auf’s Blocken, da Zeugen in RDR2 in der Regel erst anfangen zu petzen, wenn man selbst aggressiv wird. Er wollte gerade angreifen, sagt der Spieler auf YouTube, da griff plötzlich ein weiterer NPC ein.

Wie in dem Video zu sehen ist, griff der NPC aber nicht zugunsten des anderen NPC ein, wie der Spieler es erwartete. Im Gegenteil: Er zückte sein Messer und beendete den Kampf durch einen hinterhältigen Angriff – auf den anderen NPC.

„Ich habe noch nie gesehen, dass ein NPC so was macht“, schreibt der Spieler schließlich auf Reddit. Der Post bekommt über 3000 Upvotes – und auch die anderen Spieler fangen an zu rätseln, was da los war.

So reagiert die Community: Insgesamt gestalten sich die Kommentare ziemlich überrascht. Normalerweise muss man bei Schlägereien damit rechnen, dass die NPCs sich gegenseitig zur Hilfe eilen. Dass ein NPC die Situation ausnutzt, um sich eines seiner Kollegen zu entledigen, ist allerdings neu.

„Er sah seine Chance und nutzte sie“, kommentiert User xi-GoinHam. Könnte der NPC diese Tat also von langer Hand geplant haben?

„Jetzt will ich schauen, ob ich das auch hinbekomme! Liegt es vielleicht daran, dass du nur geblockt und nicht geschlagen hast, sodass die KI den anderen als Störenfried betrachtet hat?“, schlägt User Bladehelm vor.

„Ich schätze, der NPC war deiner Meinung!“, vermutet User Raynachu.

Und User Bloodaxe47 zeigt sich nachhaltig beeindruckt: „Das ist neu. Selbst jetzt entdeckt man noch neue Dinge in diesem erstaunlichen Spiel.“

Immer wieder kommt es in Red Dead Redemption 2 zu ungewöhnlichen Geschehnissen. Warum genau der NPC zuschlug, bleibt ein Rätsel. Hatte der NPC einfach genug davon, immer nur im Hintergrund zu sein? Das wäre dann ungefähr so eine Geschichte, wie sie in einem kommenden Kinofilm stattfinden wird: