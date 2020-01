Ein Spieler in Red Dead Redemption 2 nutzt die schöne Umgebung der Welt, um dort einem morbiden Plan nachzugehen. Dafür kidnappt er Sheriffs.

Was passiert mit den Sheriffs? Ein Spieler in Red Dead Redemption 2 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sheriffs umzubringen. Das scheint in einem Western-Spiel jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches zu sein. Doch statt einfach seine Flinte zu zücken und abzudrücken, verbindet Alex Tanaka die Kills mit der schönen Landschaft des Spiels.

Für seine herausragende Optik und die lebendige Natur wurde Red Dead Redemption 2 schon oft gelobt.

Tanaka entführt die Sheriffs in der Stadt, in der sie angestellt sind, bringt sie dann zu schönen Orten auf der Map, zückt seinen Revolver und knallt sie ab. Die Kills nahm er auf und fertigte davon eine Sammlung von Screenshots an, die dieses „künstlerische“ Hobby demonstrieren.

Die Screenshots des Spielers sicherte die Webseite Kotaku.

Das Fotoalbum der Sheriff-Kills

Sheriff Malloy hat eigentlich ein Auge auf das Städtchen Valentine gerichtet, doch hier streckt Arthur ihn auf einem Hügel nieder. Im Hintergrund sieht man viele Wolken und dazwischen Sonnenstrahlen. Glücklicherweise herrscht kein Gewitter, denn in Red Dead Redemption 2 könnt ihr auch vom Blitz getroffen werden.

Arthur Morgan tötet Sheriff Malloy – Quelle: Kotaku

Im folgenden Screenshot erkennt ihr im Hintergrund einen reißenden Wasserfall, einen Fluss und viele Bäume drumherum. Über den Fluss führt eine Brücke, auf der Arthur Sheriff Jones von Annesburg abknallt.

Sheriff Jones von Annesburg – Eiskalt ermordet von Arthur Morgan – Quelle: Kotaku

Der nächste Kill dreht sich um den Sheriff von Tumbleweed, Sam Freeman. Doch das ist fast schon nebensächlich, wenn man sich das schöne Bild im Hintergrund ansieht, das man von der Klippe herab beobachten kann.

Sam Freeman – Durch einen Kopfschuss von Arthur Morgan getötet – Quelle: Kotaku

Weitere Kill-Shots gibt es vom Polizeichef Dunbar, dem Sheriff von Strawberry – sowie einen weiteren Tod von Sam Freeman.

Alex Tanaka stellt mit diesen Screenshots einen besonderen Kontrast her, indem er die brutalen Morde mit der beruhigenden Landschaft aus RDR 2 verbindet.

Sheriff Harmon Thomas vom Scarlett Meadows Sheriff’s Office – Quelle: Kotaku

Der Polizeichef aus Saint Denis, Benjamin Lambert – Quelle: Kotaku

Der Polizeichef Oswald Dunbar aus Blackwater – Quelle: Kotaku

Sheriff Vernon Farley – Späterer Sheriff aus Strawberry – Quelle: Kotaku

Ein weiterer Kill des Sheriffs Freeman – Quelle: Kotaku

