Brandneue WQHD-Grafikkarte jetzt schon reduziert! Hier gibt’s das Preis-Leistungs-Wunder im Angebot

Die Radeon RX 7800 XT ist kaum ein paar Wochen draußen, da gibt es schon die ersten Angebote. Jetzt könnt ihr euch euer Upgrade für Gaming in WQHD super günstig schnappen.

Ihr wollt euer Gaming-Erlebnis auf ein neues Level bringen? Dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Die Radeon RX 7800 XT von PowerColor ist eine der neuesten und leistungsstärksten Grafikkarten auf dem Markt – und ihr könnt sie jetzt schon für nur 609€ bei Mindfactory ergattern!

Die Radeon RX 7800 XT im Detail

Die Radeon RX 7800 XT ist eine Grafikkarte von AMD, die auf der modernen RDNA 2 Architektur basiert. Sie bietet eine hohe Leistung für anspruchsvolle Spiele in WQHD (2560 x 1440) und sogar in 4K (3840 x 2160) Auflösung. Die Karte verfügt über 16 GB GDDR6 Speicher, einen Boost-Takt von bis zu 2340 MHz und eine Leistungsaufnahme von 300 Watt.

Die Radeon RX 7800 XT kann sich in vielen Spielen mit der Konkurrenz von Nvidia messen oder sogar übertreffen. Laut verschiedenen Tests erreicht die Karte in WQHD durchschnittlich über 100 FPS in Spielen wie Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Doom Eternal oder Red Dead Redemption 2. In 4K sind es immer noch über 60 FPS in den meisten Titeln.

Die Radeon RX 7800 XT ist also eine ideale Wahl für Gamer, die eine hohe Bildqualität und flüssige Performance in ihren Lieblingsspielen genießen wollen. Und das Beste ist: Ihr könnt euch die Karte jetzt schon zu einem reduzierten Preis sichern!

Das Angebot von Mindfactory

Bei Mindfactory gibt es aktuell die Radeon RX 7800 XT von PowerColor im Angebot. Das Modell heißt RedDevil und hat ein auffälliges Design mit drei Lüftern und einer RGB-Beleuchtung. Die Karte kostet nur 609€, was ein Schnäppchen ist, wenn man bedenkt, dass sie erst wenige Wochen alt ist.

Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht, also solltet ihr schnell zuschlagen, wenn ihr euch die Karte sichern wollt. Hier geht es direkt zum Angebot.

