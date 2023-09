Genießt Starfield auf dem PC mit diesem effizienten Laptop, den es jetzt und bis zum 30. September mit ordentlich Rabatt bei Saturn gibt.

Der erste Starfield-Patch ist da und bringt einige Verbesserungen bei der Performance. Trotz allem benötigt ihr einen fähigen Laptop, um möglichst viele FPS rauszuquetschen. Praktischerweise bekommt ihr so einen jetzt bei Saturn! Der ASUS ROG Zephyrus G14 hat genug Power, um Starfield in WQHD flüssig zu erleben.

Steht euch der Sinn nach einem anderen Gaming-Laptop, gibt es bei der Aktion noch viele weitere Top-Modelle, die ihr gesehen haben solltet. Ihr habt allerdings nur noch bis zum 30. September Zeit, um zuzuschlagen. Lasst euch diese Schnäppchen nicht entgehen:

WQHD-Gaming muss nicht teuer sein

Was beim Zocken mit am meisten nervt, sind Ruckler und lange Ladezeiten. Was wäre wenn wir euch sagen, dass das nicht sein muss? Denn der ASUS ROG Zephyrus G14 schickt mit der RX 6700S nicht nur eine solide WQHD-Grafikeinheit ins Rennen, unterstützt wird dieses Powerhouse auch von einem flotten AMD Ryzen 9!

Nimmt man dann noch die 1000 GB SSD und 16 GB DDR5 RAM hinzu, steht dem Spielspaß mit Starfield nichts mehr im Wege!

Entscheidet ihr euch für diesen Laptop, gibt es noch einen spannenden Bonus. Legt einfach den Microsoft Elite Series 2 Wireless Controller mit in den Warenkorb und ihr bekommt nochmal zusätzlich Rabatt. Somit zahlt ihr effektiv nur knapp 124€ für den Premium-Controller.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : Radeon™ RX 6700S

: Radeon™ RX 6700S Prozessor : AMD Ryzen 9 6900HS

: AMD Ryzen 9 6900HS Bildschirm : 14 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600)

: 14 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600) Arbeitsspeicher : 16 GB DDR5 RAM

: 16 GB DDR5 RAM Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Größe/Gewicht: 312 mm x 19.5 mm x 227mm; 1.72 kg

