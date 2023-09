Bei den Back to School Angeboten bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell und bis zum 18. September beim Kauf des sehr guten Microsoft Surface Laptop 5 einen Monat Game Pass Ultimate gratis.

Falls ihr noch Equipment fürs Homeoffice, die Uni oder Schule braucht, hat MediaMarkt jetzt die perfekte Aktion für euch. Im Online-Shop gibt es nicht nur ordentlich Rabatt auf flotte Laptops, ihr bekommt auch Microsoft 365 günstig dazu. Unverzichtbares Zubehör ist ebenfalls reduziert.

Das macht den Microsoft Surface Laptop 5 so besonders

Microsoft hat sich die Frage gestellt: Wie Leistung kann man auf wenige Zentimeter Dicke verpacken? Die Antwort: Ja! Mit dem Intel Core i5 Prozessor wirft der Surface Laptop den Turbo an. Die Intel Iris Xe Grafik-Einheit ist jetzt kein Gaming-Monster, ist aber für den Arbeits-/Uni- oder Schulalltag für alle Eventualitäten gerüstet. Und fürs Streamen via Game Pass Ultimate, den es kostenlos dazu gibt, ist er allemal geeignet.

Was den Surface Laptop 5 ebenfalls besonders macht: Trotz der fähigen Hardware wiegt er gerade mal 1,3 kg! Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr viel unterwegs seid. Bei so einem niedrigen Gewicht merkt man fast nicht, dass er in eurer Tasche oder in eurem Rucksack ist. Falls ihr euch für diesen, oder auch einen anderen Laptop beziehungsweise ein anderes Tablet oder Smartphone der Aktion, entscheidet, wartet ein weiterer Vorteil auf euch. Microsoft 365 bekommt ihr nämlich für schlappe 44,99€ dazu!

Nicht verpassen: Weitere Laptops und Zubehör

Natürlich ist nicht der Surface Laptop 5 im Angebot, die Aktion hat noch viele weitere Highlights zu bieten:

