Hammerpreis: Gutes Custom-Design der Radeon RX 6700 XT jetzt günstig wie nie im Angebot

Bei Mindfactory bekommt ihr gerade eine Radeon RX 6700 XT zum aktuellen Bestpreis. Die GPU eignet sich sehr gut für Gaming in WQHD und 4K.

Das ist der Preis: Bei Mindfactory zahlt ihr für die Radeon RX 6700 XT im Design von XFX aktuell nur 529 Euro.

Der Preis liegt damit zwar immer noch knapp 60 Euro über der UVP des Referenzmodells von AMD (479 Euro), gleichzeitig ist es aber dennoch der beste Preis, für den die Karte jemals zu bekommen war! Aktuell ist auch keine andere RX 6700 XT günstiger als diese Variante. (Quelle: geizhals.de)

Das bietet die Radeon RX 6700 XT

Die Radeon RX 6700 XT ist in erster Linie für Spiele in WQHD ausgelegt. Hier erreicht sie hohe Framerates, ohne dabei komplett an ihr Limit zu stoßen. Viele Spiele lassen sich auch gut und flüssig in 4K darstellen, hier müsst ihr aber natürlich mit geringeren FPS auskommen.

Abhilfe schafft hier der Treiber von AMD, mit dem ihr das Bild in WQHD berechnen und dann auf 4K hochskalieren könnt. Das Design von XFX sorgt auch für eine ordentliche Kühlung, wodurch die Karte auch angenehm leise arbeitet.

Sichert euch jetzt die Radeon RX 6700 XT für nur 529 Euro

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6700 XT – 12GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 22 XT „RDNA 2“, 40CU, 335mm² Fertigung 7nm (TSMC) Chiptakt 2321MHz, Boost: 2424-2581MHz Speicher 12GB GDDR6, 2000MHz, 16Gbps (16000MHz effektiv), 192bit, 384GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 2560/​160/​64 TDP/TGP 230W (AMD) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (90mm) Gesamthöhe Dual-Slot Abmessungen 304x123x42 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (96MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 13.21 TFLOPS (FP32), 826 GFLOPS (FP64) DirectX 12 Ultimate (12_2) OpenGL 4.6 OpenCL 2.1 Vulkan 1.3 Shader Modell 6.5 Herstellergarantie zwei Jahre

Gut bewertet

Auf Mindfactory.de wurde die Grafikkarte bisher von 19 Nutzern bewertet. Dabei erreicht sie insgesamt starke 4.2 von 5 Sternen. Die Leistung wird gelobt, besonders bei WQHD sind hier hohe Grafikeinstellungen und Framerates möglich. Gleichzeitig ist die GPU angenehm leise.

Sie fällt wohl etwas länger aus, ihr solltet vor dem Kauf also checken, ob sie auch in euren Tower passt.

