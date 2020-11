Die Season 9 von PUBG ist im vollen Gange und wir verlosen SWAG-Pakete, die ihr mit etwas Glück abgreifen könnt. Hold euch die Beute!

Was ist in PUBG los? Seit dem 21. Oktober können die PC-Spieler die Season 9 von PUBG zocken. Sie kommen in erster Linie in den Genuss der neuen Map Paramo, die sich im Hochgebirge von Südamerika befindet.

Die Map ist 3×3 Kilometer groß.

Sie ist auf 64 Spieler ausgelegt.

Sie ist exklusiv für die Season 9.

Die Bots, mit denen der MeinMMO-Autor Jürgen Horn eine Hass-Liebe-Beziehung hat, sind auf der Map ausgeschaltet.

Paramo verfügt außerdem über das coole „Dynamic World“-Feature, das die wichtigen Locations und Teile des Terrains auf der Map nach jedem Match durchmischt.

Ihr müsst euch also nach jedem Spiel neu anpassen und eure Strategie ändern, um auf der Map zu überleben. Dort kämpft ihr nämlich nicht nur gegen andere Spieler, sondern auch gegen den aktiven Vulkan und müsst aufpassen, dass euch die Lava-Ströme nicht erwischen.

Die Konsolen-Spieler konnten die neue Season seit dem 29. Oktober zocken.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Das ist die neue Map Paramo

Was kann ich gewinnen? In Zusammenarbeit mit PUBG haben wir für euch 6 SWAG-Pakete. Die Gewinne sind an das Thema der Season 9 angelehnt und haben entsprechend ein südamerikanisches Flair.

Ein Paket enthält:

ein Plüsch-Alpaka

einen PUBG-Poncho

ein Set an PUBG-Ansteckern

Die exklusiven Goodies kommen in einer schicken Box im PUBG-Look.

Gebt diesem Alpaka ein Zuhause

Wie kann ich mitmachen? Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, benötigt ihr zunächst einen Account bei MeinMMO.

Schreibt uns, mit welchen Waffen ihr am liebsten in PUBG spielt und warum. Unter allen gültigen Kommentaren verlosen wir die oben genannten SWAG-Pakete.

Das Gewinnspiel endet am 21. November. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Wenn ihr euch also auf den ersten Blick in das süße Plüsch-Alpaka verliebt habt oder für die kalten Wintertage gerne einen warmen PUBG-Poncho hättet, dann nutzt die Chance und holt sie euch!

PUBG hat es übrigens in die Top 5 unserer Battle-Royale-Rankings geschafft.