Gewinnt PUBG-Pakete mit coolen Shirts und Caps im Wert von 100€

In PUBG hat die Season 7 begonnen und bringt eine beliebte Map im neuen Dino-Look. Um das zu feiern, verlosen wir 5 SWAG-Pakete mit Shirts, Caps und weiterem Merchandise.

Was ist gerade bei PUBG los? Am 28. April startete für alle PUBG-Spieler die Season 7. Sie brachte wieder eine Ladung an neuem Content rein, in den sich die Fans stürzen können.

Zu den neuen Features gehören unter anderem:

Bots, gegen die die Spieler in Matches kämpfen können

Überarbeitete Map Vikendi mit einem Zug, der sich von einem Ende der Map zum anderen bewegt

Neue Season-7-Ausrüstung und Skins

Die Vikendi-Map erhielt außerdem einen neuen Look. Der alte verlassene Dino-Park wurde renoviert und sieht jetzt um einiges schicker aus. Es gibt neue Gebäude und vor allem mehr coole Dino-Statuen.

Was gibt’s zu gewinnen? In Zusammenarbeit mit der PUBG Corporation verlosen wir 5 dicke SWAG-Pakete, um den Start der Season 7 zu feiern. Ein Paket enthält:

Ein T-Shirt (Größe S bis XL)

Einen Plüschdino

Ein Cap

Gummibärchen

Eine Dinoland-Karte und „Dino Dollars“-Spielgeld

Einen Trinkbecher

Das alles wird verpackt in eine coole Box und direkt an die Gewinner verschickt. Der Gesamtwert eines SWAG-Pakets beträgt etwa 100€

Wie kann ich mitmachen? Wenn ihr die Shirts schick findet und euer Glück versuchen wollt, dann müsst ihr in dem Gleam-Tool unten mindestens eine Aktion ausführen.

Weitere Aktionen sind nicht notwendig, erhöhen aber eure Chancen auf den Gewinn. Das Paket wird von der PR-Firma Ranieri Agency verschickt. Eure Adressen werden für diesen Zweck an sie weitergeleitet, damit müsst ihr einverstanden sein.

Die Verlosung endet am 13. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.