„Wer ist das verrückte Genie dahinter?“ – Spieler feiern skurriles Konzept von neuem Hack’n’Slash auf der PS5

Auf der PS5 wurde ein neues Action-Abenteuer mit Hack’n’Slash-Gameplay angekündigt und in diesem Spiel seid ihr ebenso tödlich wie ihr niedlich seid.

Um welches Spiel geht es hier? Gori: Cuddly Carnage ist ein neues Spiel von dem Indie-Entwickler Angry Demon Studio, die auch für die beiden Horror-Geheimtipps Apsulov und Unforgiving verantwortlich sind.

Mit Gori: Cuddly Carnage wagen die Entwickler sich jetzt aber ein ganz anderes Genre und liefern euch ein Action-Abenteuer mit Hack’n’Slash-Gameplay. Vor allem sticht das Spiel aber wohl mit seinem skurrilen Konzept und seiner bunten Grafik heraus.

In Gori: Cuddly Carnage seid ihr ebenso tödlich wie niedlich

Wann erscheint es? Gori: Cuddly Carnage soll am 27. August 2024 auf der PS4 und PS5 erscheinen. Im PS-Store könnt ihr das Spiel jetzt schon für 19,99 € vorbestellen. PS-Plus-Nutzer sparen bis zum 29. August 2024 beim Kauf des Spiels 10 % und zahlen so 17,99 €.

Auch auf Steam und der XboX soll das Spiel zum gleichen Zeitpunkt erscheinen.

Was euch erwartet? Wie der Trailer direkt deutlich macht, erwartet euch in Goro: Cuddly Carnage ziemlich skurrile Action. Ihr schlüpft in die Rolle von Gori, einem humanoiden Kater, der zusammen mit F.R.A.N.K, einem intelligenten Hoverboard und seinem KI-Begleiter, eine böse Armee besiegen will.

Wie ihr im Trailer seht, besteht diese Armee unter anderem aus „niedlichen“ und ziemlich blutigen Einhörnern. Dabei handelt es sich um fiese Mutationen von perfekten Haustieren, die sich in eure schlimmsten Albträume verwandelten und jetzt auf die Zerstörung der Menschheit aus sind.

Euer Hoverboard ist nicht nur euer Fortbewegungsmittel, sondern dient gleichzeitig als eure Waffe. Wie ihr mit den eingebauten Klingen dann eure Feinde niedermetzelt, könnt ihr im Trailer ganz gut sehen. Parallel dazu meistert ihr aber auch mächtige Schusswaffen, um auf alle Angriffe und Gegner vorbereitet zu sein.

Die Grafik ist süß aber ziemlich blutig

In Gori: Cuddly Carnage solltet ihr euch definitiv auf ziemlich blutige Action einstellen. Wie der Trailer zeigt, seid ihr und eure Gegner zwar irgendwie schon süß, aber wenn es dann zum Kampf kommt, spritzt ziemlich viel Blut und Körperteile fliegen gerne mal durch die Gegend.

Was sagt die Community? In den Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) feiern Spieler das skurrile Konzept jetzt schon. Ein User stellt direkt die Frage, wer das verrückte Genie hinter diesem süßen aber großartigen Spiel sei, weil diese Person unbedingt eine Gehaltserhöhung braucht.

„Ich wusste nicht, dass das existiert und jetzt bin ich froh, dass es das tut“, schreibt ein anderer User in seinem Kommentar. Im Großen und Ganzen schreiben viele, dass das Spiel großartig aussieht und sie es kaum abwarten können, es zu spielen.

Tatsächlich liest man viele Kommentare, die scherzhaft schreiben, dass das Sequel von Stray unglaublich gut aussieht. Der Vergleich zu dem beliebten Titel kommt vermutlich alleine daher, dass ihr schon wieder eine orange Katze spielt, die die Welt retten will. „Das passiert, wenn ihr in Stray den Katzenminze-Vorrat findet“, schreibt ein User.

