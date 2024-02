PS5 Slim im Angebot: Holt euch die neue Konsole jetzt günstig nach Hause

Die neue PS5 Slim merzt einige Designschwächen der Original-Konsole aus. Bei Coolblue bekommt ihr sie jetzt alleine oder im Bundle günstiger.

Sony’s PlayStation 5 ist ohne Frage die beliebteste Konsole der aktuellen Generation. Absolute Top-Hits wie Marvel’s Spider-Man 2 oder das Ende Februar erscheinende Final Fantasy 7 Rebirth gibt’s zum Release nur hier. 2023 gab es mit der PS5 Slim ein optisches Update, wodurch die Konsole insgesamt kleiner und schmaler wurde. Bei Coolblue ist die Slim-Variante mit und ohne zweitem DualSense-Controller jetzt im Angebot:

So gut ist das Angebot

Sowohl im Bundle als auch solo ist die PS5 Slim bei Coolblue gerade richtig günstig. In beiden Fällen spart ihr satte 80,99€ im Vergleich zur UVP. Der Versand ist zudem komplett kostenlos, es gibt also auch keine versteckten Kosten. In den knapp 3 Monaten seit dem Launch der Slim-Version ist es erst das zweite Mal überhaupt, dass der Preis unter die Schallmauer von 470€ fällt. Generell sind Preis unterhalb von 500€ ganz klar eine Ausnahme.

Das kann die PS5 Slim

Die aktuelle Konsolen-Generation hatte mit ein paar Startschwierigkeiten zu kämpfen. Anfangs waren sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X/S notorisch ausverkauft oder nur zu horrenden Preisen zu haben. Mittlerweile hat sich der Markt entspannt und es gibt auch schon haufenweise erstklassige Spiele, die exklusiv auf den “neuen” Konsolen gespielt werden kann.

Die PS5 hat bei der Beliebtheit und den Verkaufszahlen die Nase ganz klar vorne. Sony setzt erneut stark auf die Eigenmarken und hat unter anderem mit Ratchet und Clank: Rift Apart, God of War: Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 sowie Final Fantasy 16 einige der besten Spiele der letzten Jahre exklusiv auf der eigenen Konsole herausgebracht. Am 29. Februar steht mit Final Fantasy 7 Rebirth schon der nächste potenzielle Kracher ins Haus.

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar!

Das Design der PS5 war von Anfang an mutig, aber auch ein bisschen klobig. Die PS5 Slim setzt genau da an und präsentiert die beliebte Konsole jetzt in kleiner und schmaler, wodurch sie auch deutlich besser ins Regal passt. Dazu gibt’s mit dem DualSense den aktuell wohl spannendsten Controller auf dem Markt. Wahlweise könnt ihr bei Coolblue auch einfach das Bundle mit einem zweiten DualSense bestellen.

Hier seht ihr noch die neue PS5 Slim in Action:

Seht euch im Video das neue Slim-Modell der PS5 an Weitere Videos Mehr Videos für dich

