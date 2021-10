Jetzt das PS5 Pulse 3D Wireless-Headset in Midnight Black vorbestellen

Das Sony Pulse 3D Wireless-Headset ist der offizielle, kabellose Kopfhörer für die PlayStation 5. Es wird kabellos über einen USB-Stecker und eine 2,4 GHz Funkverbindung an die PS5 angeschlossen. Das Headset kann zudem am PC und der PS4 genutzt werden. Außerdem ist ein 3,5 mm-Anschluss vorhanden, so dass ihr es auch per Kabel nutzen könnt.

Warum lohnt sich eine Vorbestellung? Das Pulse 3D Wireless-Headset in Weiß war zum Release ausverkauft und auch in den Monaten danach oft vollständig vergriffen. Mittlerweile ist die Lage entspannter, aber es könnte bei der Midnight Black-Variante ähnlich laufen.

Wann erscheint das Headset? Das Pulse 3D wird am 29. Oktober 2021 in der Farbe Midnight Black für die PS5 veröffentlicht.

