Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update am 15. Dezember um 08:00 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Die PS5 kann seit fast 2 Wochen praktisch durchgehend vorbestellt werden. Alle Bestellungen, die bis zum 22.12.2022 aufgegeben werden, sollen noch bis spätestens 31.01.2023 geliefert werden. Das gilt für alle teilnehmenden Händler einer großen Vorbesteller-Aktion, die Sony gestartet hat. Die aktuelle Liste an Händlern findet ihr ab sofort bis zum 22. Dezember immer ganz oben im Ticker. Sony liefert regelmäßigen Nachschub nach Europa, sodass bis spätestens Ende Januar auch alle eingehenden Bestellungen erfüllt werden können. Wer noch eine PS5 unter den Weihnachtsbaum stellen möchte, braucht jetzt allerdings noch großes Glück. Die größte Chance dazu gibt es bei MediaSaturn, Amazon und PlayStation Direct.

Bei diesen Händlern könnt ihr noch bis zum 22. Dezember ein PS5-Bundle bestellen. Die Lieferung oder Abholung erfolgt bis spätestens 31.01.2023 Online Amazon God of War Disc Edition

MediaMarkt (auch lokal in den Filialen)

Saturn (auch lokal in den Filialen)

Alternate

GameStop (auch lokal in den Filialen)

Otto

PlayStation Direct Lokal Expert

Medimax Österreich Electronic4You

Libro.at Die Kontingente für die Vorbestellungen werden kontinuierlich aufgestockt. Wenn ein Bundle mal nicht beim Händler eurer Wahl verfügbar sein sollte, dann lohnt es sich einfach später nochmal nachzusehen. Die hier gelisteten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Natürlich halten wir euch auch über weitere klassische PS5-Drops von anderen Händlern auf dem Laufenden.

MediaMarkt und Saturn bieten neben der Vorbestellung der PS5-Bundles auch neue Mobiltarife an. Bei Abschluss eines neuen O2- oder Freenet-Tarifs gibt es hierbei auch jeweils ein PS5-Bundle mit God of War und Horizon Forbidden West dazu.

MediaMarkt O2 Freenet



Saturn O2 Freenet



Beim Energieversorger E wie einfach könnt ihr nun ebenfalls eine PS5-Konsole bekommen. Wer jetzt den „MeinÖkoTarif“ abschließt, kann sich für nur 199€ eine PS5 Disc Edition inklusive 60 € PSN-Guthaben sichern. E wie Einfach hat die Preise für ihre Stromtarife kürzlich noch einmal gesenkt und ist in einigen Regionen jetzt sogar günstiger als die Grundversorger. Da ihr zudem noch die Preisgarantie bekommt, könntet ihr mit diesem Tarif echt sparen – sogar ohne PS5, denn dann gibt es einen Cash-Bonus obendrauf! Es lohnt sich also auf jeden Fall, mal vorbeizuschauen.

Woher stammen unsere Infos?

Wir von MeinMMO beziehen unsere Infos zu den PS5-Verkäufen, Drops und Gerüchten aus diversen Foren, Discord-Servern, den sozialen Medien und sind stets eng im Kontakt mit diversen Insidern. Wir überprüfen jede einzelne Quelle und die Händler mehrmals stündlich, um zu gewährleisten, dass wir euch jederzeit die frischesten Informationen und Angebote bieten können.

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.