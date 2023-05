PS5 kaufen: Hier gibt’s das günstigste Bundle aus Disc Edition und Spiel

Die PS5 ist endlich für jeden allzeit verfügbar. Aber es gibt Angebote, die besser sind, als andere. MediaMarkt hat das günstigste Bundle mit Disc Edition und Call of Duty.

Das Kaufen einer PS5 ist seit dem Jahreswechsel zwar endlich für alle möglich, aber es lohnt sich, die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Denn einige sind deutlich attraktiver als andere. Das derzeit beste Angebot kommt von MediaMarkt. Dort gibt es das offizielle Bundle aus PS5 Disc Edition (mit Blu-Ray-Laufwerk) und dem beliebten Shooter Call of Duty Modern Warfare 2 – und das zum besten Preis von nur 569€. Die UVP der Konsole allein beträgt bereits 549€, ihr bekommt das Spiel also für gerade mal 20€ dazu. Somit spart ihr ca. 50€ im Vergleich zu den Einzelpreisen.

NextGen-Gaming in 4K

Die PS5 ist die Konsole, die euch das Gaming der nächsten Generation bietet. Mit dieser Konsole könnt ihr nicht nur eure Lieblingsspiele auf Discs spielen, sondern auch eure Filmsammlung in 4K genießen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor, einem hochmodernen Grafikchipsatz und einem schnellen SSD-Speicher, ermöglicht sie euch eine flüssige und realistische Grafik mit HDR. Mit dem innovativen DualSense Wireless-Controller könnt ihr eure Spiele noch intensiver erleben, dank haptischem Feedback und adaptiven Triggern.

Mit im Paket ist der neuste Ableger der “Call of Duty”-Reihe Modern Warfare 2. Es ist ein actionreicher Shooter für die PS5, der euch in verschiedene Konflikte rund um den Globus führt. Das Spiel ist die Fortsetzung des legendären Shooters, der euch in die Rolle eines Spezialeinsatzteams versetzt. Die Grafik ist beeindruckend, das Gameplay ist flüssig und der Multiplayer-Modus ist spannend. Ob ihr allein oder mit Freunden spielt, Call of Duty wird euch fesseln. Das Spiel bietet euch verschiedene Kampagnen und Modi, die ihr online oder offline spielen könnt. Modern Warfare 2 ist ein Muss für alle Fans des Genres.

