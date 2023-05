Den Logitech G Cloud Gaming-Handheld könnt ihr jetzt bei Amazon kaufen. Die Steam Deck-Alternative setzt auf Cloud-Gaming und den Xbox Game Pass.

Mit dem Logitech G Cloud erscheint am 22. Mai 2023 der nächste Handheld, der es mit dem Steam Deck und der Nintendo Switch aufnehmen möchte. Schon jetzt könnt ihr die neue Konsole bei Amazon vorbestellen.

Wie viel kostet der Logitech G Cloud? Der Preis für den Handheld liegt bei 359€.

Zum Kauf erhaltet ihr zudem 6 Monate Xbox Game Pass Ultimate (3 Monate für bestehende Accounts), 1 Monat GeForce Now und 1 Monat Shadow gratis dazu. Entsprechend seid ihr direkt mit Cloud-Gaming-Diensten ausgestattet und könnt hunderte Top-Spiele spielen.

Die Alternative für Nintendo Switch & Steam Deck

Der Logitech G Cloud ist vor allem interessant, wenn es euch nicht so wichtig ist jedes Spiel offline spielen zu können. Dieser Gaming-Handheld setzt auf Cloud-Gaming-Dienste wie von Xbox oder NVIDIA. Entsprechend günstiger ist er in der Anschaffung, da Logitech nicht darauf angewiesen ist die bestmögliche Hardware zu verbauen. Die Rechenpower wird von den Cloud-Diensten gestellt.

Top-Qualität zum günstigeren Preis: Dadurch ist es möglich, dass ihr mit dem Handheld Spiele auf dem 7 Zoll-Display in Full-HD und mit 60 FPS spielen könnt. Im Vergleich zur Nintendo Switch und dem Steam Deck spielt ihr sie also sogar in einer besseren Qualität bei günstigerem Preis.

Länger spielen als mit jedem anderen Handheld: Ein weiterer großer Vorteil gegenüber den anderen Handhelds ist die Akkulaufzeit des Logitech G Cloud. Durch die geringere Belastung der Hardware hält der Akku laut Logitech bis zu 12 Stunden. Das ist bis zu vier Mal so lang wie das Steam Deck und doppelt so lang wie die Nintendo Switch.

Besonders leicht: Der Logitech G Cloud Gaming-Handheld ist darüber hinaus mit nur 463g sehr leicht. Daher sind stundenlange Gaming-Sessions deutlich angenehmer.

Jetzt vorbestellen: Logitech G Cloud bei Amazon!

Riesige Spiele-Auswahl mit geringen Kosten: Allein mit dem Xbox Game Pass erhaltet ihr Zugriff auf hunderte Spiele. Darunter Triple A-Spiele wie Halo, The Elder Scrolls: Skyrim, Assassin’s Creed, Age of Empires, DOOM, Fallout, Gears of War und weitere. Zudem gibt es über andere Cloud-Gaming-Dienste wie GeForce Now oder Shadow noch mehr Spiele zu entdecken. Der Vorteil ist, dass ihr die Spiele günstig über das jeweilige Abo spielen könnt und sie nicht teuer direkt kaufen müsst.

Eine echte Alternative: Im Vergleich zu klassischen Handhelds wie der Nintendo Switch und dem Steam Deck bekommt ihr mit dem Logitech G Cloud eine wirkliche Alternative. Der Gaming-Handheld setzt auf andere Qualitäten. Er ist vergleichsweise günstig, einfach zu bedienen und hat eine große Auswahl an Spielen, die ihr in bester Qualität genießen könnt.

Logitech G Cloud: Dieses Zubehör solltet ihr kaufen

Damit euer neuer Handheld jeden Transport überlebt und das Display ebenfalls ohne Kratzer auskommt, könnt ihr euch passendes Zubehör kaufen. Für den Logitech G Cloud gibt es bereits Schutzfolien für das Display und passende Taschen sowie Hüllen.

Hüllen und Taschen für den Logitech G Cloud:

Display-Schutzfolien für den Logitech G Cloud:

Wenn ihr auf der Suche nach spannenden Gaming-Deals und guten Hardware-Angeboten seid, dann solltet ihr unserer Übersicht einen Besuch abstatten. Hier stellen wir jeden Tag attraktive Aktionen und satte Rabatte vor, bei denen ihr ordentlich sparen könnt.