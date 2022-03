PS5 mit Stromtarif – E wie einfach senkt nochmal den Preis

Das PS5-Bundle mit Horizon Forbidden West und 12 Monaten PS Plus zum Stromtarif kostet jetzt bei E wie Einfach für nur noch 299 Euro statt 349 Euro.

Die PS5 ist nach wie vor Mangelware. Ihr braucht entweder viel Glück und Geduld oder müsst das doppelte Zahlen, um in der momentanen Lage an eine Konsole zu kommen. Wenn euch keine dieser beiden Optionen besonders zusagt, gibt es aber noch eine Möglichkeit: Ganz stressfrei bekommt ihr eine neue PS5 mit Laufwerk beim Abschluss eines Energietarifs. Horizon Forbidden West und 12 Monate PS Plus bekommt ihr sogar noch obendrauf.

Das alles bekommt ihr für eine einmale Zuzahlung von 299,- Euro statt den 349,- Euro, die ihr noch letzten Monat zahlen musstet. Wie lange genau das Angebot gilt, können wir noch nicht genau sagen.

Das gibt’s zur PS5 dazu

24 Monate Ökoenergie: Für die Vertragslaufzeit von 24 Monaten bekommt ihr Ökostrom und -gas. Für dieselbe Zeit habt ihr auch eine Preisgarantie, ihr müsst euch also keine Gedanken über plötzliche Preiserhöhungen machen. Wie viel genau Strom und Gas kosten, hängt von eurem Wohnort und Bedarf ab, das könnt ihr einfach auf der Webseite von E wie Einfach berechnen.

Über 300 Euro sparen: Das Bundle, das ihr zum Stromtarif dazu bekommt, hat insgesamt einen Wert von 639,97 Euro. Das setzt sich zusammen aus der PS5 Disc Edition für 499,99 Euro, Horizon Forbidden West für 79,99 Euro und der PS-Plus Mitgliedschaft für 12 Monate, die normalerweise 59,99 Euro kostet. Ihr zahlt allerdings nur einmalig 299,- Euro für alles. Das ergibt eine Ersparnis von 340,97 Euro.

Horizon Forbidden West: Das Playstation-exklusive Action-Adventure ist der lang erwartete Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Beide Spiele haben glänzende Wertungen und Inhalt für viele Stunden. Ihr spielt Aloy, eine Jägerin in einer Postapokalyptischen Welt, die von riesigen Mech-Monstern bevölkert wird. Dabei erkundet ihr die große Open World und kämpft gegen besagte Monster mithilfe von Pfeil und Bogen, Speeren und anderen Waffen.

12 Monate PS-Plus: Mit PS Plus könnt ihr den Multiplayer-Modus von PS4 und PS5 Spielen nutzen, ohne Mitgliedschaft müsst ihr euch leider mit Single Player Games zufriedengeben. Das ist aber natürlich nicht alles, PS Plus Mitglieder bekommen jeden Monat mindestens zwei Spiele kostenlos, ebenso wie exklusive Angebote im Playstation Store.

Das Angebot gilt nur für neue Verträge. Falls ihr bereits Kunde von E wie Einfach seid, müsst ihr einen zweiten Vertrag abschließen, um das Angebot wahrnehmen zu können. Für diejenigen, die noch bei einem anderen Anbeiter sind, übernimmt E wie Einfach den Lieferantenwechsel, sodass alles reibungslos und schnell abläuft.