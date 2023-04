PS5 Angebot mit zwei Controllern: Für nur 19€ die weltbeste Konsole im Handyvertrag

Bei blau.de könnt ihr euch jetzt die begehrte PS5 mit zwei Controllern supergünstig im Angebot sichern. Dazu gibt es einen Handyvertrag.

Zum Angebot gehört die beliebte Sony-Konsole in der Digital Edition zusammen mit zwei DualSense-Controllern und einem von wahlweise drei Handyverträgen im schnellen und stabilen Netz von Telefónica.

PS5 mit zwei Controllern im Angebot

Mit der PS5 holt ihr euch das ganze PlayStation-Universum in euer Wohnzimmer und könnt exklusive Titel wie Marvel’s Spider-Man 2 oder Final Fantasy 16 direkt zum Release in beeindruckender grafischer Pracht mit 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS genießen.

Die Digital Edition ist dabei etwas schmaler als die Disc Edition. Wie es der Name schon verrät, ist kein Laufwerk enthalten. Über den PS Store und PS Plus kommt ihr natürlich trotzdem an alle Games ran. Ein zweiter Controller ist dabei immer gut zu gebrauchen, falls ihr mal mit einem Freund spielen wollt oder einer der beiden laden muss.

Jetzt zuschlagen: PS5 im Angebot!

Die Konsole bekommt ihr jetzt bei blau.de zusammen mit einem Handyvertrag günstiger. Dabei gibt es drei Optionen. Alle drei kommen ohne Anschlusspreis (statt 29,99 Euro) und mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Danach wird der Vertrag automatisch verlängert, ihr solltet also rechtzeitig kündigen. Die PS5 kostet euch einmalig 19€.

Zur Auswahl stehen folgende Pakete:

10 GB Datenvolumen + Flat für 28,99€ mtl.

15 GB Datenvolumen + Flat für 30,99€ mtl.

20 GB Datenvolumen + Flat für 34,99€ mtl.

Die drei Pakete statten euch nicht nur mit ausreichend Datenvolumen für den ganzen Monat aus, ihr könnt beim Kauf des Sets aus Handyvertrag + PS5 mit zwei Controllern sogar ordentlich sparen. Zum Vergleich: Mit dem 15 GB-Paket spart ihr im Vergleich zum Einzelkauf ganze 117,99 Euro!

