64 Terabyte Speicherplatz: Dieses NAS-Angebot bei Amazon ist unschlagbar

Wenn ihr auf der Suche nach einem leistungsstarken und vielseitigen NAS seid, solltet ihr euch das Angebot von Amazon nicht entgehen lassen. Dort gibt es aktuell die Synology DS420+ für nur 517€ statt 674,42 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 23 Prozent. In diesem Artikel erfahrt ihr, was dieses NAS so besonders macht und warum ihr schnell zuschlagen solltet.

Was kann die Synology DS420+?

Die Synology DS420+ ist ein 4-Bay-NAS, das sich ideal für Heimanwender und IT-Interessierte eignet. Es bietet 4 Einschübe, kann also mit bis zu vier Festplatten im 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Format bestückt werden. Maximal unterstützt das Gerät ganze 64 Terabyte Speicherplatz! Es hat eine 2-Core-CPU mit bis zu 2,9 GHz Turbo, 2 GB RAM (erweiterbar auf 6 GB) und zwei integrierte M.2 NVMe SSD-Steckplätze für schnellen Cache. Damit könnt ihr eure Daten schnell und sicher speichern, teilen, streamen und indizieren.

Mit dem Synology DiskStation Manager habt ihr ein benutzerfreundliches und funktionsreichen Betriebssystem für euer NAS. Ihr könnt eure Fotos und Videos mit Synology Photos organisieren, eure Dateien mit Synology Drive synchronisieren, euer eigenes VPN oder Mail-Server einrichten oder euer NAS als Videoüberwachung oder Streaming-Server nutzen. Außerdem habt ihr mit verschiedenen mobilen Apps von Synology jederzeit Zugriff auf eure Daten und könnt euer NAS steuern.

Die technischen Daten im Detail:

Synology DS420+ Technische Daten Produkttyp 4-Bay NAS CPU Intel Celeron J4025, 2-Core, 2,0 GHz (Turbo bis zu 2,9 GHz) RAM 2 GB DDR4 (erweiterbar auf 6 GB) Festplattenformfaktoren 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Festplattentypen HDD oder SSD Maximaler Speicherplatz 64 TB Festplatteneinschübe 4 SSD-Cache 2 x M.2 NVMe 2280 Steckplätze LAN-Anschluss 2 x 1GbE USB-Anschluss 2 x USB 3.0 Betriebssystem Synology DiskStation Manager Abmessungen (HxBxT) 166 x 199 x 223 mm Gewicht 2,18 kg

