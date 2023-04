Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070 jetzt zum Tiefstpreis holen und 150 Euro Cashback sichern

Den Gaming-Laptop Acer Nitro 5 mit GeForce RTX 3070 gibt es gerade besonders günstig im Angebot und obendrein noch Geld zurück.

So gut ist das Angebot: Acers Nitro 5 mit Nvidia GeForce RTX 3070 gibt es aktuell bei Notebooksbilliger für nur 1.099 Euro statt 1.499 Euro UVP.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell AN517-54-7159 bisher noch nicht so günstig und andere Händler verlangen teils deutlich mehr. Zudem gibt es auch keinen anderen Laptop mit RTX 3070 derzeit so günstig.

Darüber hinaus gibt es bei Registrierung des Kaufs innerhalb von 14 Tagen dank Cashback-Aktion von Acer satte 150 Euro zurück, wodurch der Kaufpreis effektiv auf nur 949 Euro schmilzt.

Das bietet der Gaming-Laptop mit RTX 3070

Acers Nitro 5 verfügt in der Ausstattungsvariante AN517-54-7159 neben der für aktuelle Spiele in Full HD-Auflösung ausreichend schnellen GeForce RTX 3070 über einen ebenfalls guten Hauptprozessor in Form des Intel Core i7-11800H mit 8 CPU-Kernen und 16 Threads.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem 17,3 Zoll Bildschirmdiagonale mit mattem IPS-Panel bei 1.920 x 1.080 Bildpunkten und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 16 GByte DDR4-Arbeitsspeicher, eine schnelle PCIe-SSD mit 512 GB sowie eine beleuchtete Tastatur.

Einziger Haken bei der Ausstattung: Ab Werk ist lediglich ein rudimentäres Linux (eShell) vorinstalliert, während Windows oder ein anderes vollwertiges Betriebssystem noch nachgerüstet werden muss.

Rezensionen und Einschätzung

Gute Bewertungen: Bei Notebooksbilliger hat der Laptop in drei Rezensionen durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen erhalten, während Fachtests zum Modell fehlen.

Dabei werden Performance, Ausstattung und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt, während zuweilen die Lautsprecherleistung sowie Temperatur und Lautstärke moniert werden.

Pro starke Performance

günstiger Preis

144 Hz Bildwiederholfrequenz

gute Tastatur

Tastatur beleuchtet

großes Display mit IPS-Panel Contra hohes Gewicht

unter Last laut und warm

kurze Akkulaufzeit beim Gaming

nur ein Kombi-Klinkenanschluss

Lautsprecher eher schwach

Technische Eckdaten

Display 17,3″, 1.920 x 1.080, 127 ppi, 144 Hz, non-glare, IPS, 300 cd/​m² CPU Intel Core i7-11800H, 8C/16T, 1,9 – 4,6 GHz, 24 MB + 10 MB Cache, 35 W TDP, 35-45W cTDP, Codename “Tiger Lake-H45” (Willow Cove, Intel 10 nm SuperFin) RAM 16 GB DDR4 (2x 8 GB Module, 2 Slots, max. 32 GB) SSD 512 GB M.2 PCIe Grafik NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8 GB GDDR6 – Mobile, 40 SM/5120 SP, Codename “GA104” (Ampere, Samsung 8nm), 1.290 MHz Boost, 100 W Max GPU Power Betriebssystem Linux (eShell) Eingabe Tastatur mit DE-Layout (4 Zonen RGB beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 1x USB-A 3.0 (5 Gb/​s, BC), 2x USB-A 3.0 (5 Gb/​s), 1x Thunderbolt 4 (40 Gb/​s), 1x Gb LAN (Killer E2600), 1x Klinke, 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) Wireless Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2×2, Killer AX1650), Bluetooth 5.2 Webcam 0,9 Megapixel Cardreader – Optisches Laufwerk – Akku 1x Akku fest verbaut (Li-Ionen 4 Zellen, 57,5 Wh), bis 8 Std. Laufzeit Netzteil 1x Hohlstecker (180 W), optional 1x USB-C Gewicht 2,7 kg Abmessungen (BxTxH) 403,5 x 280 x 24,9 mm Farbe schwarz Herstellergarantie zwei Jahre

